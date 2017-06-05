Kaykayla ve kürekle saldırganlara müdahale ettiler

3 Haziran Cumartesi gecesi Londra’nın merkezinde meydana gelen saldırılarda yaralananlar arasında bıçaklanan kurbanlara yardıma çalışan birçok kişi de bulunuyor.

İspanyol Ignacio Echeverría, bir kadını bıçaklayan saldırgana bir kaykayla müdahale etmeye çalışırken yaralandı.

39 yaşındaki bankacı, son olarak kaldırımda yatarken görüldü. Echeverría’nın ismi ölenler arasında yer almıyor.

London Bridge’de köprü üzerinde araçla kaldırımda bulunanları devamında da ise Borough Market bölgesinde bıçakla etraftakileri hedef alan saldırılarda toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı.

Olay anında izinli olan bir bir polis memuru da saldırganlardan birini yere düşürdükten sonra bıçaklanarak yaralandı. Onun da durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, yaralanan polisin “bir kahraman” olduğunu açıklayarak “onunla ve yaptıklarıyla gurur duyuyorum” dedi.

ROMEN FIRINCI İKİ KÜREKLE SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETTİ

Romen bir fırıncı olan Florin Morariu da saldırganlara Borough Market bölgesinde müdahale etti.

Elindeki 2 kürekle saldırganların peşine düşen Morariu, “Kurbanlara acıma duygusu ile harekete geçtim. Saldırganlardan birine, elimdeki küreklerden birini fırlattım ve yaşanan o karışıklık anında ikinci kürekle ona defalarca vurdum” dedi.

Romen fırıncı o sırada olay yerine gelen bir polisin uzaklaşması çağrısı ile geri çekildi.

İngiliz Sunday Express gazetesinin ekonomi editörlerinden biri olan Geoff Ho da iki saldırgana karşı mücadele eden bir bar korumasına yardım ederken yaralandı.

Göğsünden bıçakla yaralanan Ho, Facebook hesabına yazdığı mesajda, “Southwark Tavern’in kapısındaki korumaya saldıran iki kişiye müdahale etmek aptalca mıydı yoksa onurlu bir davranış mıydı bilmiyorum ama böyle bir şeye göz yumabilmem mümkün değildi” dedi.

Dövüş sanatları meraklısı olan gazeteci, olay sırasında göğsünden bıçaklandı.

12’Sİ DE ÇOK CİDDİ YARALANMIŞTI

Royal London Hastanesi’nde çalışan Doktor Malik Ramadhan da saldırı sırasında gece mesaisini tamamlayarak bisikletle eve dönüş yolunda olduğunu anlattı.

Ramadhan, ilk yardım araçlarının seslerini duyarak hastaneye geri döndü ve acil servise getirilen 12 hastaya müdahale etti:

“12’si de çok ciddi yaralanmıştı. Bıçaklanan insanlara öldürmek amaçlı olarak saldırılmıştı”

Doktor Ramadhan, böyle bir saldırının yaratacağı olası acil durumlara karşı çok sayıda doktor ve hemşirenin hafta sonu içki kullanmayı bıraktığını da açıkladı.

Hemşirelik öğrencisi olan Rhiannon Owen da bir taksicinin “kaç” çağrısını duyduğunda bir atm’den para çekiyordu.

Owen sonrasını “Bıçağı gördüm ve bir daha arkama bakmadım. Kaçabildiğim kadar hızla oradan uzaklaştım” diyerek anlattı.

19 yaşındaki hemşire hayatını o taksi şoförüne borçlu olduğunu anlattı. (BBCTÜRKÇE