Londra’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi— 5 Haziran 2017
Terör Örgütü DEAŞ, Londra’da 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendi.
Terör Örgütü DEAŞ, Londra‘da 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendi.
Terör Örgütü DEAŞ, İngiltere‘nin başkenti Londra‘da gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendiğini açıkladı. Cumartesi akşamı Londra Köprüsünde bir minibüs yayaların arasına dalmış, ardından araçtan inen 3 saldırgan bir restorana girerek, çevrede bulunanları bıçaklamıştı. İngiltere‘de korku dolu saatlerin yaşandığı olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.
(İHA)
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