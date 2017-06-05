“Ölüm ve Kız” Londra’da izleyiciyle buluştu

Güney Amerikalı oyun ve roman yazarı Ariel Dorfman’ın başyapıtı Ölüm ve Kız (Death and the Maiden), geçtiğimiz Pazar akşamı Londra’da Arcola Tiyatrosu’nda Türkçe olarak izleyicilerle buluştu.

Katharina Reinthaller ve Barış Celiloğlu tarafından yönetilen oyun, oyuncular Yener Çelik, Göktay Tosun ve Barış Celiloğlu tarafından sergilendi. Pan Productions katkılarıyla Türkçe olarak sergilenen oyun, adaletten uzak bir dünyada, Paulina’nın işkencecisi Miranda ile karşılaşma ve onunla yüzleşme sürecini anlatırken, kimi zaman kanları donduran kimi zaman ise güldüren “karanlık komedi” unsurlarıyla izleyiciden tam not aldı.

İŞKENCE, ADALET VE DEMOKRASİ…

Bundan 26 yıl önce Dorfman’ın Güney Amerika’nın Şili ülkesinde yaşanılan tecavüz ve işkence vakalarını dramatik bir şekilde ele aldığı oyunu başarılı bir şekilde Türkçe’ye uyarlayan Pan Productions, oyunda işkence, adalet ve demokrasi üçlüsünün birbiriyle çatışan unsurlarını konu alıyor. 15 sene boyunca yaşadığı fiziksel ve duygusal işkencenin kurbanı olan Paulina’nın dramatik karakteri ve zihinsel gelgitleri oyundaki gerilim, korku ve kimi zaman da komedi unsuru olurken, Bir buçuk saat süren oyunda Barış Celiloğlu, Göktay Tosun ve Yener Çelik, Pinochet dönemini İngilizce üstyazılarla gözler önüne serdiler.

Oyunda, askeri cuntaya karşı kurulan komisyonda yer alan insan hakları savunucusu bir avukatı canlandıran Göktay Tosun oyunun konusunu şöyle anlattı:

“Oyun seyircisine çok ciddi sorular soruyor. Böyle bir faşizmin kurbanı olan insanlar kendileri de şiddete başvurmadan adaleti nasıl elde edebilirler?

“Mağdurlar için gerçek adaleti elde etmenin yolu nedir? Oyun seyircisini bu tür ciddi ve politik sorularla baş başa bırakıyor.”

“ÖLÜM VE ADALET”

Oyunun en can alıcı noktalarından biri olan Paulina’nın Miranda ile yüzleşme sahnesinde, Paulina’nın artık demokrasi ve adaletin bittiğini düşündüğü ülkesinde tek adalet garantisini kendisinde görmesi de, seyircileri düşündüren bir nokta oldu. Oyun, her anlamda “Ölüm acaba adaletin sağlayıcısı olabilir mi?” sorusuyla zihinleri meşgul eden bir mesaja sahip.

İngilizce üstyazılarla Londra ile buluşan oyun, yüksek gerilimli temposu ve usta oyunculuk performansıyla seyircisinden tam not aldı.