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Ratas: Süreç Kıbrıslılara ait olmalı

— 5 Haziran 2017

Kısa bir zaman önce Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Estonya Başbakanı Juri Ratas, Rum basınında bugün yer alan demecinde, ülkesinin AB dönem başkanlığı yanı sıra, Kıbrıs sorununa da değindi.

Estonya Başbakanının, ülkesinin 2017 yılının ikinci yarısındaki AB Konseyi Dönem Başkanlığı öncesinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini yazan Fileleftheros, Juri Ratas’ın, Estonya’nın dönem başkanlığının hedefinin, vatandaşlarının endişe ve beklentilerine yanıt verecek olan yaşayabilir ve yenilikçi bir Avrupa için çalışmak olduğunu söylediğini iletti.

Demecinde Kıbrıs sorununa da değinen ve “ülkesinin Kıbrıs sorununa, BM’nin ilgili kararları temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediğini” söyleyen Ratas, “Kıbrıs sorununa çözüm bulunması sürecinin Kıbrıslılara ait olması gerektiğini” de ifade etti.

Gazeteye göre “bölünmüş bir Kıbrıs’ın Avrupa Birliği için iyi olmadığına inandığını ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeleri gerektiğini” söyleyen Estonya Başbakanı, “Kıbrıs sorununda bir an önce anlaşmaya varılmasını görmeyi umduklarını” sözlerine ekledi. (KIBRIS)

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