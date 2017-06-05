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Yıldırım’dan, May’e taziye mesajı

— 5 Haziran 2017

Başbakan Yıldırım, terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı May’e taziye mesajı gönderdi. Yıldırım, Londra’daki terör saldırısına ilişkin, “Türkiye olarak dost ve müttefik Birleşik Krallık ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Londra’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Yıldırım, İngiltere Başbakanı Therasa May’ı etiketleyerek paylaştığı tweetinde, can kaybına ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan menfur terör saldırıları karşısında acıları paylaştığını belirtti.

Pek çok kez terör saldırılarının hedefi olmuş Türkiye’nin ve Türk halkının, Birleşik Krallık’ın acısını derinden hissettiğini vurgulayan Yıldırım, “Bu hain saldırı terörün her türüne karşı mücadelede iş birliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye olarak dost ve müttefik Birleşik Krallık ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Bu elim hadisede ölenlerin yakınları ile Birleşik Krallık halkına milletim ve şahsım adına taziyelerimi sunuyorum.” ifadesini kullandı. (AA)

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