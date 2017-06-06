10 soruda İngiltere genel seçimleri
— 6 Haziran 2017
İngiltere’de Perşembe günü sandık başına gidecek seçmenler, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) müzakerelerinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirleyecek.
Siyasi partilerin müzakere sürecine bakışında ve ülkenin temel sorunlarının çözümüne yaklaşımında keskin farklar var.
10 SORUDA İNGİLTERE SEÇİMLERİ
Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda en fazla sandalyeye sahip dört partinin (Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti’nin) seçim bildirgelerini inceledik.
Dört partinin en önemli vaatleri şöyle:
Muhafazakar Parti
. Avrupa Birliği’nden (AB) sorunsuz bir şekilde ayrılmak
- AB’den ayrılırken (Brexit) hem ortak pazardan hem de gümrük birliğinden çıkıp, birlik ile derin ve özel bir ortaklık kurmaya çalışmak
- Ulusal Sağlık Sistemi bütçesini 2023’e kadar 8 milyar sterlin arttırmak
- 2022’ye kadar okullara tahsis edilen bütçeyi 4 milyar sterlin arttırmak, okulların bütçe kesintilerinden etkilenmemesini sağlamak
- İngiltere’ye gelen net göçmen sayısını yılda on binli rakamlara indirmek
- Bütçe açığını 2025’e kadar kapatmak
- Kurumlar vergisini azaltmak
- 2020’ye kadar bir milyon konut inşa edip bu sayıyı 2022’ye kadar 500 bin daha arttırmak
- Evsizliği Azaltma Yasası ile evsiz sayısını yarı yarıya azaltmak
- Brexit sonuçlanana dek İskoçya’nın bağımsızlığına yönelik referandum yapmamak, sonrasında ise kamuoyu istemediği müddetçe böyle bir referandum düzenlememek
İşçi Partisi
- Kemer sıkma politikalarını sonlandırmak ve kamu hizmetlerine büyük yatırımlar yapmak
- AB’den ayrılırken (Brexit) ekonomi ve yaşam standartlarını önceleyen bir anlaşma imzalayıp, AB’deki İngiliz ve İngiltere’deki AB vatandaşlarının haklarını güvence altına almak
- Demiryolları, posta, su ve elektrik sektörlerinde kamulaştırmalar yapmak
- 2020’ye dek asgari ücreti saatte 10 sterline çıkarmak
- Kurumlar vergisini 2021’e kadar yüzde 26’ya çıkarmak
- Yıllık 80 bin sterlin (360 bin TL) üzerinde gelire sahip olanlara yönelik vergileri artırmak
- 250 milyar sterlinlik canlandırma paketiyle İngiliz ekonomisine yatırım yapmak
- 2020’ye kadar ulaşım sistemine 40 milyar sterlin yatırım yapmak
- Üniversite harçlarını kaldırmak
- İlkokul sınıflarını 30 öğrenciyle sınırlayıp öğrencilere ücretsiz yemek vermek
- Sağlıkta bugüne kadarki özelleştirmeleri geri çevirmek
- Yılda 100 bin konut inşa etmek, evsizler için 4 bin ek konut ayarlamak
- Seçme yaşını 16’ya indirmek
- İskoç Ulusal Partisi
- Kemer sıkma politikalarını sonlandırmak ve 120 milyar sterlinlik ek kamu harcaması yapmak
- Brexit pazarlıklarında İskoçya Özerk Yönetimi’nin de söz sahibi olmasını sağlayıp, sürecin sonunda yeni bir bağımsızlık referandumu organize etmek
- İskoçya’nın AB ortak pazarı içindeki yerini güvence altına alıp, Brexit sonrası AB vatandaşlarının İskoçya’ya gelebilmesini sağlamak için göç politikalarının özerk yönetimlere bırakılmasını sağlamak
- 2022’ye kadar asgari ücreti saatte 10 sterline çıkarmak
- Sağlık harcamalarını 11 milyar sterlin arttırmak, sağlıkta özelleştirmeye karşı çıkmak
- Yıllık 150 bin sterlinden (675 bin TL) fazla kazananlar için gelir vergisini yüzde 45’ten 50’ye çıkarmak
- Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmak, Suriye’deki İngiliz operasyonlarını sonlandırmak
- Parlamento’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’nı lağvetmek
- Dar bölgeli seçim sistemini kaldırıp ülke genelindeki oy oranına göre temsil sağlayacak bir sistem getirmek
- Liberal Demokrat Parti
- Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasının ardından birlikte kalma seçeneğini de içeren ikinci bir referandum düzenlemek
- AB ile serbest dolaşımı muhafaza etmek
- Ulusal Sağlık Sistemi ve sosyal hizmetlerin finansmanı için gelir vergisini yüzde 1 artırmak
- Sosyal hizmetlerdeki belli kesintileri geri çevirmek
- İşçi Partisi veya Muhafazakar Parti ile koalisyona girmemek
- Yılda 300 bin konut inşa etmek
- Belediyelerin, yabancıların satın alıp içinde yaşamadıkları evlerinden iki kat vergi almasını sağlamak
- Zengin emeklilere verilen yakıt yardımını kesip yoksul emeklilere yakıt yardımına devam etmek
- Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmak
(BBC TÜRKÇE)
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