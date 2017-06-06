10 soruda İngiltere genel seçimleri

İngiltere’de Perşembe günü sandık başına gidecek seçmenler, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) müzakerelerinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirleyecek.

Siyasi partilerin müzakere sürecine bakışında ve ülkenin temel sorunlarının çözümüne yaklaşımında keskin farklar var.

10 SORUDA İNGİLTERE SEÇİMLERİ

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda en fazla sandalyeye sahip dört partinin (Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti’nin) seçim bildirgelerini inceledik.

Dört partinin en önemli vaatleri şöyle:

Muhafazakar Parti

. Avrupa Birliği’nden (AB) sorunsuz bir şekilde ayrılmak

AB’den ayrılırken (Brexit) hem ortak pazardan hem de gümrük birliğinden çıkıp, birlik ile derin ve özel bir ortaklık kurmaya çalışmak

Ulusal Sağlık Sistemi bütçesini 2023’e kadar 8 milyar sterlin arttırmak

2022’ye kadar okullara tahsis edilen bütçeyi 4 milyar sterlin arttırmak, okulların bütçe kesintilerinden etkilenmemesini sağlamak

İngiltere’ye gelen net göçmen sayısını yılda on binli rakamlara indirmek

Bütçe açığını 2025’e kadar kapatmak

Kurumlar vergisini azaltmak

2020’ye kadar bir milyon konut inşa edip bu sayıyı 2022’ye kadar 500 bin daha arttırmak

Evsizliği Azaltma Yasası ile evsiz sayısını yarı yarıya azaltmak

Brexit sonuçlanana dek İskoçya’nın bağımsızlığına yönelik referandum yapmamak, sonrasında ise kamuoyu istemediği müddetçe böyle bir referandum düzenlememek

İşçi Partisi