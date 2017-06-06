130’dan fazla imam saldırganların cenazesini gömmeyi reddetti— 6 Haziran 2017
İngiltere’de 130’dan fazla imam, Londra Köprüsü’nde 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerin cenazelerini gömmeyi reddetti.
İngiltere‘de 130’dan fazla imam, Londra Köprüsü’nde 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerin cenazelerini gömmeyi reddetti.
Üç terörist, İngiltere‘de cumartesi günü Londra Köprüsü’nde sivillerin üzerine önce araç sürmüş, ardından bıçaklı saldırı düzenlemişti. Olay sonrası saldırganlar ölü olarak ele geçirilmişti. İngiltere‘deki terör saldırısını “benzeri görülmemiş” olarak nitelendiren 130’dan fazla imam, 3 teröristin cenazelerini gömmeyi reddetti. İmam Abdullah Hassan, konuya ilişkin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Saldırganlar için geleneksel cenaze namazı kılmayacağız. Ayrıca imam ve dini otoritelere böyle bir imtiyazdan vazgeçme çağrısında bulunuyoruz” dedi. (HABERLER.COM)
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