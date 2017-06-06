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2017 Dünya Atletizm Şampiyonası Londra’da

— 6 Haziran 2017

 

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası Londra’da yapılacak.

Stratford’ta bulunan 66.000 kişi kapasiteli London Stadium’da gerçekleştirilecek şampiyona için yurt dışından önemli sayıda yabancı turistin katılması bekleniyor. İngiltere Dünya Atletizm Şampiyonasına ilk defa ev sahipliği yapıyor.

 

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