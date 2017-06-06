130’dan fazla imam saldırganların cenazesini gömmeyi reddetti— 6 Haziran 2017
İngiltere’de 130’dan fazla imam, Londra Köprüsü’nde 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerin cenazelerini gömmeyi reddetti.
2017 Dünya Atletizm Şampiyonası Londra’da yapılacak.
Stratford’ta bulunan 66.000 kişi kapasiteli London Stadium’da gerçekleştirilecek şampiyona için yurt dışından önemli sayıda yabancı turistin katılması bekleniyor. İngiltere Dünya Atletizm Şampiyonasına ilk defa ev sahipliği yapıyor.
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