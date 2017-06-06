3 teröristten ikisinin kimliği açıklandı

İngiliz yetkililer, Londra Köprüsü’nde cumartesi gecesi önce araçlarını sivillerin üzerine sürüp, ardından bıçaklı saldırı gerçekleştiren 3 saldırgandan 2’sinin kimliğini açıkladı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ MI5 LİSTESİNDE

Yetkililer, saldırganlardan 27 yaşındaki Pakistan uyruklu Khuram Shazad Butt’un İngiliz iç istihbaratı MI5 tarafından listede olduğunu ve arandığını bildirdi. Yetkililer, ikinci saldırganın ise Libya ya da Fas asıllı Rachid Redouane olduğunu belirtti. (HABERLER.COM)