3 teröristten ikisinin kimliği açıklandı

130’dan fazla imam saldırganların cenazesini gömmeyi reddetti— 6 Haziran 2017
İngiltere’de 130’dan fazla imam, Londra Köprüsü’nde 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerin cenazelerini gömmeyi reddetti.
İngiliz yetkililer, Londra Köprüsü’nde cumartesi gecesi önce araçlarını sivillerin üzerine sürüp, ardından bıçaklı saldırı gerçekleştiren 3 saldırgandan 2’sinin kimliğini açıkladı.
SALDIRGANLARDAN BİRİ MI5 LİSTESİNDE
Yetkililer, saldırganlardan 27 yaşındaki Pakistan uyruklu Khuram Shazad Butt’un İngiliz iç istihbaratı MI5 tarafından listede olduğunu ve arandığını bildirdi. Yetkililer, ikinci saldırganın ise Libya ya da Fas asıllı Rachid Redouane olduğunu belirtti. (HABERLER.COM)
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