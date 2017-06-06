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Açelya Toprak, judoda Avrupa Şampiyonu oldu

— 6 Haziran 2017

 

Açelya Toprak (soldan üçüncü), şampiyonluk kürsüsünde.

Kıbrıs Türk asıllı sporcumuz Açelya Toprak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Avusturya’nın Leibnitz kentinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan Avrupa Gençler Judo Kupası’nda mindere çıkan Açelya Toprak, sıkletinde beş rakibini de yenip birincilik kürsüsüne çıktı.

47 sporcunun katıldığı sıkletinde ilk turu maç yapmadan geçen Açelya Toprak, Azerbaycan, Alman ve İtalyan rakiplerini yenerek yarı finale kaldı. Bu turda Polonyalı rakibini de geçen Toprak, finalde de bir başka Alman rakibiyle mücadele etti. Finalden de galip ayrılan Açelya Toprak, Avrupa Gençler Judo Kupası’nda şampiyon oldu.

Açelya Toprak, bilindiği gibi Tokyo’da 2020 yılında yapılacak Olimpiyat Oyunları için İngiltere Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

 

 

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