Catherine West Londra Gazete’ye konuştu

İNGİLTERE Hükümeti’nin Dışişleri Ofisi’nde Muhalefet Bakanı (Shadow Foreign Office Minister) ve uzun dönem Hornsey ve Wood Green’in Milletvekili olan Catherine West, Londra Gazete’ye özel bir fikir yazısıyla Türkçe konuşan toplumlarla buluştu.

Aktif politik yaşamı boyunca Britanya’da Türkçe konuşan toplumlara olan yakınlığı ve ilgisi olarak bilinen West, yaklaşan genel seçimde her oyun Britanya’nın belki de karşılaştığı en önemli genel seçimin kaderini değiştireceğini belirtti. West, yazısında Ankara Anlaşmasına da değinerek İşçi Partisi’ne gelecek her oyun, Britanya’da yaşayan Türkler için en doğru seçim olacağını belirtti.

West, yazısında şunları söyledi: “7 senelik Muhafazakar Parti altında geçirdiğimiz sürecin sonunda nihayet İşçi Partisi ile rahat bir nefes alma şansımız var. Muhafazakar Parti altında geçirdiğimiz dönem kolay olmadı. İki çocuğunu da devlet okullarında (local state schools) okutan bir anne olarak Muhafazakar Parti kesintilerinin eğitim ve sağlık alanlarında yarattığı travmayı hepimiz görüyoruz. Bizim manifestomuz eğitimi bir bütün olarak görerek, ilkokuldan üniversiteye kadar tam anlamıyla bir eğitim güvencesi sağlamaktır. İşçi Partisi olarak, iktidara geldiğimiz takdirde ilkokula giden her çocuğa öğle yemeği servisi sunacağız. Üniversite öğrencileri içinse hayatı daha da kolaylaştıracak, yıllık üniversite fiyatlarını ortadan kaldıracağız. İşçi Partisi olarak emekli bireylerimizi de her zaman düşünüyoruz. Tüm yaşlı emekli popülasyonumuza buradan seslenmek istiyorum ki İşçi Partisi her daim yanınızda olarak sizleri rahatlatmak ve Muhafazakar Parti altında stresli bir hayattan koruyacak.”

ANKARA ANLAŞMASININ GELECEĞİ

West, yazısında aynı zamanda Ankara Anlaşmasına da değinerek şunları kaleme aldı: “Hala Brexit’in Kıbrıs görüşmeleri ve uzun dönem Ankara Anlaşması’nın akıbetine yönelik etkilerini bilemesek de, şunu biliyoruz ki Muhafazakar Partili bir hükümette sonuçlar hiçbir zaman yüz güldürmeyecek. İşçi Partili bir hükümet demek, Britanya’daki Türkçe konuşan toplumlara yakın, ilgili ve destekleyici hükümet demek. Bu sebeple Jeremy Corbyn’e gelecek her oy eşitliğe, barışa adalete verilmiş bir oy sayılır.”