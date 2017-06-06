“Cenevre’nin yolu açılmış oldu”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta BM Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda tüm tarafların yaklaşımıyla bir sonuca varılabileceğini ifade ederek “Daha uzun müzakereye, ilanihaye uzatmaya gerek yok, kararlılığa gerek var” dedi.

Akıncı, bu aşamada Cenevre’nin artık ara evre değil çözüm konferansı olacağını vurguladı.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunundaki konuların uzun zamandır tartışıldığına işaret ederek artık karşılıklı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının bu kararlılığı gösterdiğini vurgulayan Akıncı, sıranın Kıbrıs Rum tarafından olduğunu belirtti.

Akıncı, “Sayın Genel Sekreter’in davetiyle gerçekleşen dün akşamki görüşmede akıl yolunda buluşuldu, mantık çizgisinde buluşuldu, ön koşullar ortadan kalktı, dolayısıyla Cenevre’nin yolu da açılmış oldu” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyle Rum lider Nikos Anastasiadis’in de yer aldığı toplantı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, basın toplantısı düzenledi.

Akıncı, gazetecilerin sorularını da yanıtladığı toplantıda, tarafların önem verdiği konuların belli olduğunu kaydetti.

Eğer bir çıkış yolu bulunursa doğal gaz konusunda da işbirliği olanaklarının açılacağına işaret eden Akıncı, ada etrafındaki doğal gaz yataklarında Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu söyledi.

Tüm tarafların doğal gazda işbirliği yapabileceği ciddi bir proje bulunduğunu kaydeden Akıncı, bunu kotarmak yerine tekrar bu araştırmaları sürdürme inadı devam ederse işbirliği yapılabilecek alanın gerginlik alanına dönebileceği uyarısında bulundu.

Mustafa Akıncı, “Temennim akıl yolunda yürümeye devam edilmesi ve sonuca varılmasıdır” diye konuştu.

Bir başka soru üzerine, gereksiz ya da zeminsiz bir umut pompalamak istemediğini kaydeden Akıncı, Cenevre yolunun açılması için aklın yolunda buluşmak, bunun için de ön şartın kalkması gerektiğini ve kalktığını belirtti ve “Asıl mesele Cenevre’de yürümektir. Rum tarafı yürüyebilecek mi, onu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin mekik diplomasisinin sonuç vermediğini söylediğini ve durumu Genel Sekreter Guterres’e rapor ettiğini hatırlatarak “Sayın Genel Sekreter bunca zamandır yürütülen bir çabanın heba olmasını istemedi. Biz de istemeyiz. Dolayısıyla bir çaba için bizi New York’a davet etti” dedi.

Akıncı, durumun bu şekle gelmesinin nedeniyle ilgili değerlendirmesinde, Anastasiadis’in ön koşullarının kabul görmeyeceğini son tahlilde anladığını, çünkü kendi toplumunda bile bu ön koşullu yaklaşımı götüremeyeceğini söyleyen çok insan bulunduğunu ifade etti.

New York’a çok rahat gittiğini belirten Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerle ilgili önceki mutabakatlara bağlı olduğunu ve ön koşullarla gitmediğini söyledi.

Akıncı, hem 12 Ocak ortak açıklamasına hem de 11 Şubat 2014 metnine sadık olduklarını yineleyerek, “O anlamda bizim hiçbir telaşımız yoktur. Sonuçta zaten o belgelere de atıfta bulunuldu” dedi.