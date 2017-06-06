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Eden Hazard, sahalarda 3 ay yok

— 6 Haziran 2017

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea‘nin Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Chelsea Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Belçika Milli Takımı’nın antrenmanı sırasında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Hazard, ameliyat edildi. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun, sağlığına kavuşmasının 3 ay süreceği belirtildi.
Chelsea’nin Premier Lig’de geride kalan sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük paya sahip Hazard, 36 maçta 16 gol ve 5 asist üretmişti.
Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın elemelerinde H Grubu’nda yer alan Belçika, 9 Haziran Cuma günü Estonya‘ya konuk olacak. Grupta 5 maç sonunda 13 puan toplayan BelçikaYunanistan‘ın iki puan önünde lider durumda bulunuyor. (HABERLER.COM)

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