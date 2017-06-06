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İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe büründü

— 6 Haziran 2017

 

Londra saldırısında hayatını kaybeden 7 kişi ülke genelinde gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra‘da Cumartesi günü beyaz bir kamyonu yayaların üzerine sürerek insanları ezmiş, ardından da araçtan inen saldırganlar bir restorana gelerek burada saldırıda bulunmuştu. Polis, saldırganların kimliklerini açıklarken saldırıda hayatını kaybedenler unutulmadı. Ülke genelinde saldırıda hayatını kaybeden 7 kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yüzlerce kişi olay yerine akın ederek, saldırının gerçekleştiği noktaya çiçek bıraktı. Ülkedeki hükümet binaları ve resmi dairelerde bayraklar yarıya indirildi. Yeni Zelanda ve İngiltere kriket takımları da Londra saldırısı mağdurlarını unutmadı. Cardiff’te turnuva kapsamında karşı karşıya gelen iki takım oyuncuları, maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.
Vatandaşların yanı sıra Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Londra ambulans birimi görevlileri saygı duruşunda bulundu. (HABERLER.COM)

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