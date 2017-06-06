Kadın Platformu’ndan “Haz Terapisi”

İNGİLTERE Kadın Platformu, 12 Haziran Pazartesi, Haz Ev Café‘de Dr. Aynil Yenel’in sunumunda, haz terapisi ile depresyonu yenme konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek.

İKP’nin “Mutluluk Seminerlerinin” devamı niteliğindeki bu etkinlikle ilgili olarak İKP Direktörü ve kurucusu Nilgün Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Aynil Yenel, “pleasure threrapy- haz terapisi” ile insanların depresyonla mücadelesindeki yeni gelişmeler ve yararlarını anlatacak.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile kadın sorunları üzerinde çalışan Dr. Yenel, çalışmalarına yılın belli dönemlerinde Harvard Üniversitesi Mc. Lean Hastanesinde devam ediyor. Dr. Yenel, yaşadığımız kültürde hayat tarzlarının çoğu zaman mutluluğa yer vermediğini kaydederek, “Bunlara hiç yer vermeden sorumluluklar, fedakarlıklar üzerine yaşamımız şekillenmiştir. Hayattan daha çok zevk alacak aktivitelere yönelmek tedavi edicidir. Sorumluluk bilincine de bir zararı yoktur. Dokunmak, konuşmak, dinlemek, durmak, dinlendirici egzersizler yapmak, güzel yemekler tatmak, sevilen insanlara daha fazla zaman ayırmak, gezmek, bir hayvan edinmek insana hep güzel duygular verir.” diyor.

Haz Terapisi konulu seminer 12 Haziran Pazartesi günü 14-16.00 arası Haz Ev Café Restaurant’ın Özel odasında yapılacak. Katılmak isteyenlerin, kontenjan sayısı çok az olduğu için bir an önce kayıtlarını 07578 238733 numaralı telefona yaptırmaları istendi.

Nilgün Yıldırım, restoranın özel bölümünü kendilerine ayıran Önder Şahan ve Özlem Darcan ile Haz Ev yönetimine de teşekkürlerini sundu.

Seminer adresi;

Haz Ev Café Restaurant- private room

Clarendon Serviced Apartments, Dockland Canary Wharf

Discovery Dock West, 2 S Quay Square, Isle of Dogs

LONDON E14 9RT

Metro İstasyonu; Canary Wharf

DLR İstasyonu, Heron Quays