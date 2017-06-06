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Kıbrıs Evi’nde Neyzen rüzgarı

— 6 Haziran 2017

KIBRIS ve Türk mutfağından farklı lezzetlerle Londra’da yaşayan topluma hizmet veren Kıbrıs Evi, canlı müzik ve kaliteli servisiyle müşterilerinden tam not alıyor.

Sıcak ve soğuk mezeleri ile ana yemeğe başlamadan ortamın sıcaklığını ve güler yüzlü hizmetini sizler de fark edebilirsiniz. Kıbrıs mutfağının geleneksel tatları ve ağırlıkla Türk Sanat Müziği parçalarından oluşan canlı müzik ziyafeti de Harringay’deki Kıbrıs Evi’ne gidenlerin beğenisini topluyor. Türk sanat müziği sanatçısı Neyzen’in vermiş olduğu konserle Kıbrıs evini ziyarete gelenler, oldukça memnun olduklarını dile getirdi. 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.

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