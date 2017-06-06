Londra polisi saldırganla ilgili kararını savundu

Londra Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi günü London Bridge ve Borough Market’ta saldırı düzenleyen kişilerden Khuram Butt hakkında yapılan güvenlik değerlendirmesine sahip çıktı.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, 27 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı Butt hakkında 2 yıl önce bir dosya açıldığını ancak bu dosyanın “saldırı istihbaratı bulunmadığı” gerekçesiyle “öncelikli konuma getirilmediğini” söyledi.

Diğer saldırganların ise emniyet güçlerinde kaydı olmadığı belirtiliyor.

Polisin ve İngiltere’nin iç istihbarat servisi MI5’in Butt’ın bazı faaliyetlerinden haberdar olduğu açıklanmıştı.

2015 yılında Londra Emniyeti’nin “terörizm karşıtı çağrı hattını” arayan bir kişi ile yerel polise başvuran bir kadın Butt’ı, “çocukları radikalleştirmeye çalıştığı” gerekçesiyle şikayet etmişti.

GÖZALTINA ALINANLARIN HEPSİ SERBEST

Emniyet, Khuram Butt’ın birkaç yıldır Londra’nın doğusundaki Barking bölgesinde yaşadığını duyurdu.

Bu arada saldırı sonrası Barking’de Pazar günü gözaltına alınan 12 kişinin tamamının serbest bırakıldığı açıklandı.

Saldırı ile ilgili olduğu gerekçesiyle ismi açıklanan 30 yaşındaki Rachid Redouane’in “Rachid Elkhdar” ismini de kullandığı ve aşçı olarak çalıştığı belirtildi.

Bu iki kişi ile birlikte adı açıklanmayan bir sadırgan daha 7 kişiyi öldürüp, 48 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından öldürülmüştü.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, üçüncü saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

POLİS, KHURAM BUTT HAKKINDA NE BİLİYORDU?

Khuram Butt, daha önce İngiliz Channel 4 tarafından hazırlanan bir belgeselde, aşırı görüşleri ile bilinen bir vaiz olan Anjem Choudary bağlantısı nedeniyle yer almıştı.

2 çocuk babası Butt, programda, IŞİD bayrağı ile bir parkta yürürken ve sonrasında polisle tartışırken görünüyor.

Khuram Butt’ın tam olarak ne zaman radikalleştiği henüz bilinmiyor. Ancak ALM olarak bilinen “al-Muhajiroun” hücresi ile olan bağlantısı ile ilgili çokça kanıt olduğu ifade ediliyor.

The Jihadis Next Door (Cihatçı Komşularımız) isimli belgesel ise bu kanıtlar arasında en görünür olanı.

ALM hücresine geniş bir şekilde yer verilen belgeselde, Anjem Choudary isimli vaizin sağ kolu olan Siddhartha Dhar’ın Suriye’ye gittiği, burada infaz videolarında yer aldığı belirtiliyor.

Söz konusu hücre, 2013 yılında Lee Rigby’nin Londra’daki cinayeti ile de adını duyurmuştu.

Khuram Butt merkezli ihmal eleştirilerine yanıt veren Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, aynı anda yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayan 500 “terör soruşturmasının” yürütüldüğünü söyledi. (BBCTÜRKÇE)