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Londra saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

— 6 Haziran 2017


İngiltere‘de gerçekleştirilen son terör saldırılarında hayatını kaybedenler olay yerinde anıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra‘da gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. İngiliz Polisi, saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, hayatını kaybedenler Londra Köprüsü yakınlarında anıldı. Olay yerine çiçek bırakan ziyaretçiler, gözyaşlarına engel olamadı. Hayatını kaybedenler için dua eden ziyaretçiler arasında temizlik görevlileri de yer aldı. Saldırının ardından LondraKöprüsü ulaşıma kapatılmıştı. Öte yandan İngiliz Ulusal Sağlık Servisi, 18 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
İngiliz polisi sabah saatlerinde, Newham ve Barking’de baskın gerçekleştirmiş ve şüphelileri göz altına almıştı. İngiltere‘de 3 ay içinde olan üçüncü büyük saldırıda, Londra Köpsürü üzerindeki saldırganlar bir kamyonla yayalara çarpmış ve daha sonra bir restoranda bıçaklı gerçekleştirmişti. Saldırıyla bağlantılı olduğunu ifade edilen 11 kişinin sorgusu sürüyor.

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