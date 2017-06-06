Londra’da aşırı yağış ve fırtına sonucu hayat durdu

Londra’da bugün özellikle sabah saatlerinde artan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle aşırı yağmurun oluşturduğu göletler Londralıların işlerine gitmesini zorlaştırdı.

Yaşanan sıkıntı ve ulaşım güçlükleri, yolcular tarafından “kaos” olarak nitelendirilirken, yaşanan aksaklıklar sonucu özellikle sosyal medyada halkın tepkisi gecikmedi.

Binlerce Londralının etkilendiği ulaşım aksaklıkları sonucunda Londra Ulaşım Bakanlığı (TfL), sorunlardan birinin tren raylarına aşırı rüzgarın etkisi ile düşen ağaçların neden olduğu açıklandı.

Raylara devrilen ağaç sonrasında New Cross Gate ile Crystal Palace ve West Croydon arasında overground seferleri durdu.

Ulaşım hizmeti, bu sabah erken saatlerde White City’den Merkez Hattı’nın Ealing Broadway ve West Ruislip şubeleri boyunca askıya alındı ​​ve hattın tamamında gecikmelere neden oldu.

Güney Londra servislerinde aynı zamanda bir takım ayrı aksaklıkların da yaşandığı kamuoyuyla paylaşıldı. TfL, yaptığı açıklamada Brockley bölgesine düşerek yolu tıkayan bir ağacın Brockley, Honor Oak Park ve Forest Hill duraklarını tıkadığını belirtti.

Ayrıca, Canonbury’de bir sinyal arızası nedeniyle Highbury ve Islington ve Stratford arasındaki Hat üzerinde Overground’da ciddi gecikmelerin yaşandığı bildirildi.

Bir TfL sözcüsü tarafından yapılan açıklamada durumla ilgili gereken önlemlerin alındığını belirterek şunları söyledi:

“Bu sabah yaşanan aksaklıklardan dolayı yolcularımızdan özür dileriz. Servislerimizi raylara giren ağaçlardan temizlemek için askıya almak zorundaydık. Ekiplerimiz ağaçları kaldırmak ve yolcularımızın normal biçimde yolculuklarına devam etmeleri için olabildiğince hızlı davrandılar.”

Nitekim, TfL’in açıklaması yolcular tarafından tatmin edici bulunmazken, birçok yolcu sosyal medya mecrası Twitter üzerinden şikayetlerini paylaştılar.

Gelen tweetlerden birisi şöyleydi : ” Trenler, gecikmeler ve kalabalık … TFL’nin hali bu olmamalı.”

Bir diğer tweet ise şöyleydi : “Her zamanki gibi sürünen bir hizmet ve yarım saatlik yolu 2 saatte gitmemize neden olan iptaller için TFL’ye çok teşekkür ederiz.”

Kaynak : ES