Sadiq Khan: Trump’ın İngiltere ziyareti iptal edilsin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra saldırıları sonrası kent sakinlerine yaptığı çağrısını sert bir şekilde eleştirdiği Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trump’ın İngiltere ziyaretinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Sadiq Khan, İngiltere’nin savunduğu tüm değerlerin karşısında durduğunu söylediği Trump’a “kırmızı halının serilmemesi” gerektiğini ifade etti.

London Bridge ve Borough Market’ta 7 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası Khan, kenttekilere sokaklarda artan polis sayısı nedeniyle paniğe kapılmamaları çağrısında bulunmuştu.

Khan, “Londralılar bugün ve önümüzdeki günlerde polis sayısında artış olduğunu görecekler – alarma geçmeye gerek yok” demişti.

ACINASI BİR BAHANE

Trump ise saldırıdan saatler sonra Sadiq Khan’ın bu açıklamasını sert bir şekilde eleştirmişti.

ABD Başkanı Twitter hesabından, “En az 7 kişi öldü ve 48 kişi yaralandı, Londra Belediye Başkanı hâlâ ‘alarma geçmek için bir neden yok’ diyor!” yazmıştı.

Pazartesi günü attığı bir Tweet’te Başkan Trump yeniden Khan’a yüklendi.

Bu defa, Belediye Başkanı’nın “alarma geçmeye gerek yok” açıklaması için “acınası bir bahaneyle” geldiğini söyledi.

Sadiq Khan Trump’ın Twitter paylaşımlarına yanıt vermemeyi tercih etmiş, ekibi ise saldırılar nedeniyle Khan’ın “yapacak çok daha önemli işleri olduğunu” açıklamıştı.

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Khan, “Bakın Cumartesi gününden beri bu korkunç saldırıyla ilgili polis, kriz masası ve hükümetle çalışmalar yürütüyorum. Donald Trump’ın Tweet’lerine cevap verecek zamanım yoktu” dedi.

“ABD Başkanına arkasında durduğumuz her şeye karşı duran bu politikaları yürüttüğü koşullarda kırmızı halıyı sermememiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuşan Khan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkeler arasında yakın bir ilişkiler, yakın bir arkadaşlıktan farksızdır. Zıtlıklar karşısında yanlarında durur, yanlış yaptıklarında bunu söylersiniz. Donald Trump’ın da yanlış düşündüğü pek çok konu var” (BBCTÜRKÇE)