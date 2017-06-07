Arda Turan, Milli Takımı bıraktı

İki gün önce milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran, üstü kapalı olarak Yıldırım Demirören ve Fatih Terim’e küfür eden Arda Turan, gündeme damgasını vurdu.

Fatih Terim’in kadrodan çıkardığı Arda, basın toplantısı düzenledi, “Pişman değilim, kuş gibi hafifledim” dedikten sonra milli takımı bıraktığını açıkladı. Barcelona’lı futbolcu konuşmaya başlayınca basın mensupları toplu olarak salonu terk etti, ortaya bu ilginç tablo çıktı.

Medya mensupları, toplantı için salonda Arda Turan’ın gelmesini bekledi. Arda tam konuşmaya başlayacağı sırada ise basın mensupları salondan çıktı. Arda Turan ise kameramanlarla kaldı.

ARDA TURAN NE DEDİ?

“Pişman mıyım? Değilim. Kuş gibi hafif hissediyorum. Hocamız ve TFF Başkanı’yla birlikte konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık. Ben iyi adam olmak, onurlu bir adam olmak için yaşadım. Hayatım boyunca yapılanları unutmadım. Hep insanlara söyledim, “İstiyorsanız kenara çekileyim” dedim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödedim. Ben bu tür haberleri yapan herkese aynı tepkiyi yine vereceğim. Milli Takım kariyerimi noktalıyorum. Milli takımın her kademesine hizmet etmiş, ülkesini seven, formaya aşık olan biri olarak konuşuyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil de adamlığımı bırakırım.” (FANATİK)