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Birkaç ay ömrü kalan kanser hastası Everest’in zirvesine çıktı

— 7 Haziran 2017

 

Birkaç ay ömrü kaldığı söylenen kanser hastası bir adam, Everest Dağı’nın zirvesine çıkmayı başardı.

İngiltere doğumlu Ian Toothill, dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanan ilk kanser hastası olabilir.

İngiliz futbol takımı Sheffield Wednesday’in taraftarı olan adam, bir yardım kampanyası için Everest’in zirvesine rakip takım Sheffield United’ın bayrağını dikti.

47 yaşındaki adam, riskli tırmanışı sayesinde kanserliler için kurulan Macmillan yardım kuruluşu için 40 bin dolardan fazla para topladı.

Haziran 2015’te bağırsak kanseri teşhisi konan adam, 2016’da hastalığı yenmiş, ancak kanseri kısa süre sonra tekrar nüksetmişti.

Sadece birkaç ayı olduğunu öğrenen Toothill, Mayıs ayında Kuzey Geçidi’ne, 5 Haziran’da da Everest’in zirvesine ulaştı.

BBC’ye konuşan Toothill, “Hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtlamaya kararlıyım” dedi. (BBCTÜRKÇE)

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