‘Brexit’te Türkiye için formül eminim bulunur’

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, Brexit durumunda Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretin sıkıntıya girebileceği endişelerine “Politikacılar bunun için bir formül bulur, çünkü bu pazarı kaybetmeyi düşünmüyoruz” dedi.

Kuruluşunun 130’uncu yılını kutlayan Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının (Brexit) ardından yaşanabilecek ticari sıkıntılarla ilgili endişeli olmadığını söyledi. BCCT’nin Osmanlı dönemi, ardından Cumhuriyet’in kuruluşu ve birçok tarihi olaya tanıklık ettiğini, bu süreçlerin hiç bir evresinde yatırım ortamına güvenini kaybetmediğini belirten Graunt, “Daha 100 yıl daha burada kalmayı düşünüyoruz. Evet, Brexit durumunda Türkiye ile Gümrük Birliği’nden gelen ticari rahatlık sona erebilir. Ancak eminim ki politikacılarımız buna bir formül bulacaklardır. Çünkü bu pazarı kaybetmek istemiyoruz” dedi.

brexit ile ilgili halen çok fazla soru olduğunu vurgulayan graunt, “bu durum ne kadar sürer bilmiyoruz, belki iki belki de dört yıl. bizi ne bekliyor belli değil. ancak avrupa birliği ve birleşik krallık’ın faydalarını gözeten anlaşmalar yapılacaktır diye

EN ZOR ZAMANLARDA BURADAYDIK

Odanın Türkiye’deki 130 yıllık tarihinin her döneminde İngiliz şirketlere bu pazarla ortaklığn önemini anlattıklarını ifade eden Graunt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle son 10 yılda İngiltere Türkiye’deki en büyük yatırımcı oldu. Yapılan sözleşmelerin değeri 15 milyar dolarlık hacmi yakaladı. Önümüzdeki dönem pek çok açıdan zor olacak. İngiliz şirketlerinin Türkiye’yi iyi bir yatırım alanı olarak görmelerini sağlamak zorlaştı. Ancak yine de Kale Holding’in imzaladığı jet anlaşması gibi önemli işler yapılıyor.”

12 PROJE GÖRÜŞÜLÜYOR

BCCT CEO’su Emrah Öz de son iki yılda yaşanan seçim süreçlerinin yatırım ortamını biraz yavaşlattığına dikkat çekerek, önümüzdeki dönemden umutlu olduklarını söyledi. “Önümüzdeki dönemde İngiliz KOBİ’lerin Türkiye’ye ilgisi artacak” diyen Öz, bu şirketlere Türkiye’de ortaklar bulmak ve bilgi transferi yapmak üzere birtakım projeler yürüttüklerini vurguladı. İngiltere’deki küçük ve orta ölçekli işletmelere Türkiye’yi anlatmak için eylül-ekim döneminde bu ülkeye bir çıkarma yapmayı planladıklarına dikkat çeken Öz, “Birleşik Krallık şirketleri iletişim, finans, sağlık teknolojileri, kozmetik, enerji, lojiktis ve eğitim sektörleriyle ilgileniyorlar.

Üçüncü havalimanı ve akıllı şehirler gibi projelerde yer almak istediklerini belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.Odanın Türkiye’deki 130 yıllık tarihinin her döneminde İngiliz şirketlere bu pazarla ortaklığn önemini anlattıklarını ifade eden Graunt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle son 10 yılda İngiltere Türkiye’deki en büyük yatırımcı oldu. Yapılan sözleşmelerin değeri 15 milyar dolarlık hacmi yakaladı. Önümüzdeki dönem pek çok açıdan zor olacak. İngiliz şirketlerinin Türkiye’yi iyi bir yatırım alanı olarak görmelerini sağlamak zorlaştı. Ancak yine de Kale Holding’in imzaladığı jet anlaşması gibi önemli işler yapılıyor.”

Öz, BCCT’nin faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi: “Son üç yılda heyet ziyaret programları, iş geliştirme hizmetleri gibi aktiviteler aracılığıyla, 68.1 milyon poundluk İngiliz yatırımının Türkiye’ye gelmesine vesile olduk. BCCT iş geliştirme ekibi, 2016’da 488 firmaya, 685 iş ve hizmet geliştirme desteği sağladı. Kısa vadede BCCT’nin katkılarıyla yıllık 7.4 milyon poundluk iş hacmi yaratılacağını öngörüyoruz. 2017’da iki ülke şirketleri arasında 12 proje yürütüyoruz. Bunlardan üçü tamamlanma aşamasında.”

130 YILLIK ARŞİV SERGİ İLE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

BCCT’nin kuruluşundan bu yana tutulan kayıtlar 130’uncu yıla özel bir etkinlikle sergilendi. Türkiye’nin de 130 yıllık tarihine ışık tutan belgeler, İstanbul Şişhane’deki İngiliz Konsolosluğu binasında meraklılarıyla buluştu. Belgelere göre 1888’de İngiltere’den Osmanlı’ya 5.5 milyon, Osmanlı’dan İngiltere’ye ise 4.2 milyon poundluk ihracat gerçekleşmiş. 1888’den günümüze yaklaşık 20 bin sayfalık belge, dijital arşive alındı. 1914’teki bir belgeye göre İstanbul’da bir gün yaşamanın maliyeti 3 pound olarak hesaplanmış, 1928’e ait kayıtlarda ise 13 milyonluk Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğu belirtiliyor.

KARŞILIKLI TİCARETTE YÜZDE 12.1 ARTIŞ VAR

Karşılıklı ticarette yüzde 12.1 artış var Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 12.1 arttı. İngiltere’den Türkiye’ye yapılan ihracat 4.5 milyar pound (2015’te 3.6 milyar pound) olurken Türkiye’den İngiltere’ye 7.5 milyar pound (2015’te 7 milyar pound) oldu. Toplamda 2016 yılında iki ülke arasında yapılan karşılıklı ticaret 11.9 milyar pound olarak gerçekleşti. Bu rakam 2015’te 10.6 milyar pounddu. (DÜNYA.COM)