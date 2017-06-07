Esenler’de yönetime takviye yapılacak

İngiltere’den KKTC’ye güvenlik ambargosu— 7 Haziran 2017
İNGİLTERE Sivil Havacılığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni bir ambargo daha konuldu. Yeni düzenleme ile Türkiye üzerinden yapılan transit uçuşlarda yolcuların uçakta bekleyemeyeceği, Türkiye’de el bagajlarını da alarak uçaktan inip tekrar güvenlik kontrolünden geçerek İngiltere’ye giriş yapabileceği kararlaştırıldı. KKTC’ye yönelik bu yeni izolasyon kararın Ercan Havalimanının yeterli güvenlik uygulamalarına sahip…
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