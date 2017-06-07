Esenler’de yönetime takviye yapılacak

Türk Ligi 1.Küme’de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler’de yönetime yeni isimler katılacak.

Yönetici Zafer Koçak, bu konuda bazı temasların sürdüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde durumun kesinleşeceğini söyledi.

Yeni sezonla ilgili olarak şimdilik bir hazırlıklarının olmadığını ifade eden Zafer Koçak, “Her yıl olduğu gibi ideal kadromuzla sezona gireceğiz. Ancak tatil dönüşü hazırlıklara başlayacağız. Ancak şu anda bazı takımların, oyuncularımızı almak için girişimlerde bulunduğunu duyuyoruz. Ama herkes bilsin ki şimdi herhangi bir lisansa atılacak imza geçerli değildir. 2017-18 sezonunun lisansları çıkmadan atılacak imzalar usülsüzdür” dedi.

Öte yandan Federasyon Yönetim Kurulu’na aday olmaya karar veren antrenör Berk Emül’ün, Esenler FC ile olan ilişkilerini keserek, istifasını verdiği öğrenildi.