İngiltere’den KKTC’ye güvenlik ambargosu

İNGİLTERE Sivil Havacılığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni bir ambargo daha konuldu.

Yeni düzenleme ile Türkiye üzerinden yapılan transit uçuşlarda yolcuların uçakta bekleyemeyeceği, Türkiye’de el bagajlarını da alarak uçaktan inip tekrar güvenlik kontrolünden geçerek İngiltere’ye giriş yapabileceği kararlaştırıldı. KKTC’ye yönelik bu yeni izolasyon kararın Ercan Havalimanının yeterli güvenlik uygulamalarına sahip olmadığı gerekçesiyle uygulandığı açıklandı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling büyük tartışmalar yaratan ve Kıbrıslı Türklere ‘yeni ambargolar’ olarak anılan Ercan-Londra uçuşlarındaki transfer yolcuların Türkiye’deki alanlarda uçaktan indirilmesinin İngiliz Hükümetince ‘teröre karşı’ alınan önlemlerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Böylece Grayling, geçtiğimiz hafta sonu söz konusu uygulamanın Pegasus şirketinin kendi uygulaması olduğunu söyleyen ve İngiliz Hükümetinin hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Muhafazakar Parti Milletvekili ve yeni dönem adayı David Burrowes’u da yalanlamış oldu.

Hatırlanacağı üzere Burrowes geçtiğimiz hafta bir gazeteye demeç vermiş ve Kıbrıslı Türkler arasında büyük rahatsızlık yaratan yeni uygulamanın Pegasus şirketinin bir tasarrufu olduğunu belirtmişti.

Ulaştırma Bakanı Grayling, Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler (ATCA) tarafından kendisine gönderilen şikayet mektubuna cevaben yaptığı açıklamada söz konusu uçuşlarda transit yolcuların kontrol edilmesinin tek çaresinin uçaktan indirilip tekrar gümrükte kontrol edilmesinin olduğunu belirten İngiliz Bakan bunun ciddi terör tehlikesine karşı alınan önlemlerin bir parçası olduğunu ifade etti.

KARAR BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Güvenliği Dairesi Politika Direktörlüğü tarafından Pegasus’a gönderilen belgede, “Kuzey Kıbrıs’tan İngiltere’ye Türkiye üzerinden çıkış yapan tüm yolcuların el bagajları ve kargoda taşınan bagajları ile birlikte Türkiye’deki havalimanlarında indirilerek tekrar kontrolden geçirilmesi” isteniyor.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Gazetemize açıklama yapan politikacılar, iş insanları, toplum temsilcileri ve vatandaşlar alınan kararı eleştirdi.

İşçi Partisi Wood Green ve Hornsey Milletvekili Catherine West, birkaç milletvekili ile yaptığı toplantıda bu soruna dair önemli noktalara değinildiğini belirterek, “Gün geçtikçe daha çok yolcu bu konuda endişe sahibi oluyor. Bu duruma istinaden Dış İşleri Bakanı Boris Johnson’a bu düzenlemenin gerçekten güvenlik için mi yoksa başka bir sebepten mi doğduğunu soracağım. Bu konunun hükümet tarafından ele alınması bizim için önemli – tabii ki güvenlik önlemleri önemli ve hassas bir nokta nitekim yapılan bu düzenlemenin yaşlılar ve çocuklar için yolculuğu zorlaştırıcı bir etken olacağı kanısındayım. Hükümetten gerekli cevabı alır almaz konuyla ilgili açıklamamı yapacağım.” dedi.

KONU PARLAMENTODA

Borones Meral Ece ise konuyu İngiliz Parlamentosunda gündeme getirmeye çalıştıklarını, Dışişleri Bakanlığına alınan izole edici karar hakkında yazılı soru şeklinde başvurduklarını fakat seçim arifesi nedeniyle henüz bir yanıt alamadıklarını ifade etti. KKTC yönetiminin konu hakkında daha fazla çalışması gerektiğini savunan Ece, Kıbrıslı Türkler olarak başlattıkları sivil dayanışmaya siyasilerin de destek vermesi gerektiğini vurguladı.

KKTC Londra Temsilciliği ise alınan karar ardından yazılı bir açıklama yaprak vatandaşlardan konu hakkında İngiliz yetkililere mektup göndermelerini istedi. Temsilcilikten yapılan açıklamada “Halihazırda ambargolar altında normal bir yaşantı sürdürmeye çalışan insanlarımız için bu yeni uygulamanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uygulanan ambargolar zincirine bir halka eklenmesi olarak değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KKTC Londra Turizm Ofisi yetkilisi Kadir Doruhan, alınan kararın büyük sıkıtılar doğuracağını, başta hasta ve yaşlı insanlarla çocuklu ailelerin olumsuz etkileneceğini, mağduriyetlerin yaşanacağını dile getirdi.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, KKTC – UK arası uçuşlarda alınan yeni uygulama kararının bir an önce değiştirilmesi için İngiltere Başbakanı Theresa May’e, Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a ve Ulaşım Bakanlığı yetkililerinden Bernadette Kelly’e mektuplar gönderdi. Dr. Yaşarata mektuplarında uygulamanın getireceği mağduriyetlere dikkat çekti.

TURİZME DARBE

Bağımsız Kıbrıs Türk Tur Operatörleri Birliği Başkanı Refik Salp, konuyu KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na bildirdiğini fakat henüz resmi bir çalışma başlatılmadığını ifade etti. Salp, 40 yılı aşkındır devam eden uygulamanın turizm faaliyetlerinin en yoğun olduğu yaz aylarıyla değiştirilmesini sinsi bir hareket olarak değerlendirdi.

New President Holiday yöneticisi Ahmet Acar ise kararın arkasındaki ismin Muhafazakar Partinin Doğu Barnet Bölgesi Milletvekili Theresa Anne Villiers olduğunu savundu. Acar, Milletvekili Villiers’ın Barnet bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Rumların baskıcı lobi çalışmalarından etkilendiği için İngiliz yönetiminin aldığı kararda rol oynadığını ileri sürdü.

Cyprus Paradise Genel Menajeri Kemal Kenan ise Pegasus Hava Yoları yetkililerinin yeni uygulama sonrası KKTC yolcularının mağduriyetini en aza indirmeye çalıştığını söyledi. Kenan, “Pegasus yetkilileri durumu eski haline döndürmek için yoğun bir uğraş ve çalışma içerisinde olduklarını bizlere iletmişlerdir. Hepimizin bu uğraşa destek vermesi bir milli görevdir.” dedi.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise yeni uygulamayla ilgili

”Bu kararın tamamen İngiliz Sivil Havacılığıyla ilgisi vardır onların aldığı bir karardır bize bu uygulamayla ilgili her hangi bir yazılı karar henüz ulaşmamıştır, THY zaten yıllardır Ercan-İngiltere uçuşlarında Türkiye’ye inip uçak değişimi yapıyordu. O yüzden bu uygulamada sadece Pegasus’un adı geçiyor. Pegasus ile olan uçuşlarda uçak İstanbul’da durur, İngiltere yolcuları uçaktan inmez uçaktan ayrılan veya katılanlar olur ve doğru devam ederdi. Şimdiki uygulamada İngiliz Sivil Havacılığı buna izin vermiyor. Bir kısım yolcumuz bu yüzden Larnaka Havalanı’na kaçıyor, bu tür olayların artacağından endişe ediyorum.” dedi.