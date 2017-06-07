İngiltere’nin Yıldızları Türkiye’ye gidecek

Merkezi Frankfurt’ta kurulan Avrupa Türk Futbol Birliği’ne bağlı olarak Londra’da ‘İngiltere’nin Yıldızları’ adı altında seçmeler yapılacak.

Önümüzdeki Cumartesi gerçekleşecek seçmeler sonunda belirlenecek isimler 20 Temmuz’da Bolu’da yapılacak kampa katılacak. Avrupa Türk Futbol Birliği’nin Almanya ve diğer şehirlerinden gidecek genç yeteneklerle birlikte İngiltere Yıldızları, çok sayıda Türkiye profesyonel lig takımının Bolu’daki sezonbaşı hazırlık çalışmalarında görücüye çıkacak.

Londra’daki seçmeler 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Altınordu Football Academy London’ın kurucuları Necdet Aydın ve Erdal Yörük nezaretindeki seçmeler 1994-2001 arası doğumlu gençlere açık olacak.

Necdet Aydın, İngiltere’deki yetenekli gençleri, Türk futboluna kazandırmak istediklerini belirterek, Bolu’daki kampın bir benzerinin Ocak ayında Antalya’da olduğunu söyledi. Oraya da bir takım götürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Aydın, her iki kampa da çok sayıda ve her ligden takımın antrenör ve yöneticilerinin katıldığını, futbolcu olmak isteyen gençlerin bu kamplarda önemli şanslar bulabileceklerini sözlerine ekledi.

Londra’daki seçmeler için sahanın adresi ve bilgi için başvurulacak telefon numaraları şöyle:

Adres: Olympic Village, Draper Field, Temple Mills Lane, Leyton, London E15 2DD

Telefonlar:

Necdet Aydın: 07737 511760- Erdal Yörük: 07526 634466