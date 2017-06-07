Kilburn cinayetinde katilleri bulana 10 bin pound ödül verilecek.

26 Mayıs Cuma günü Kilburn’de öldürülen kadının, cinayeti hakkında önemli ipuçları bulundu.

CCTV görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen dedektifler, iki silahlı adamın onları gören masum kadını öldürdükleri şüphesi üzerinde duruyor.

Dedektifler ölen kadının, yaşları 20 civarında olan bir çete savaşının kurbanı olabileceğine inanıyor.

Görüntülerdeki kişileri gören ve cinayetin aydınlanmasını yardımcı olacak ipuçlarını getiren kişiye Crimestoppers 10 bin pound para ödülü vereceğini duyurdu.

Cinayeti araştıran baş dedektif Andy Partridge konu ile ilgili şunları söyledi:

“Crimestoppers ödülü suçluların yakalanması adına koyulmuş büyük bir ödül, bu ödül sayesinde daha fazla bilgi ve ismin tarafımıza ipucu olarak gelmesini bekliyoruz. Dedektiflerimiz katillerin hareketlerini takip edebilmek için saatlerce CCTV’de arama yaptılar. Şimdiye kadar bize bir çok bilgi ve isim geldi. Ancak bu korkunç saldırıyı yapanları yakalamamız için yeterli değil, Crimestoppers’ı tanımayanlar için bilgi vermek isterim. Olayla ilgili tüm kişisel bilgileriniz saklı tutulacaktır. ”

Eğer bu olayla ilgili herhangi bir bilgi sahibi iseniz ödül için 0800 555 111 numaralı telefondan Crimestoppers’u arayabilir veya online olarak crimestoppers-uk.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak : ES