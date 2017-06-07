New York görüşmesinin sonucu ne sevinç ne hayal kırıklığı yarattı

Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum hükümetinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında New York’ta gerçekleştirilen görüşmenin sonucuyla ilgili olarak “sevinç gösterisinde bulunmadığı gibi, şikâyetçi veya hayal kırıklığı içerisinde olmadığını” da söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum muhalefet partilerinin tepkisinin ise beklenen bir şey olduğunu söyleyen Hristodulidis, “güvenlik ve garantiler başlığındaki ilerlemenin, sürecin bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağını belirleyeceğine, daha önce hiç atıfta bulunulmadığını” ifade etti.

Açıklamasında, Anastasiadis’in başlangıçtaki tezinden geri çekildiğine dair eleştirileri de reddeden Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin açıklamasında, kapsamlı bir sonuç ortaya çıkması için, güvenlik ve garantiler başlığında ilerleme olması gerektiğinin açık ve net bir şekilde belirtilmiş olduğunu söyledi.

Altı başlıkta da birbirleriyle bağlantılı şekilde müzakere yapılmasının, Rum kesiminin de arzusu olduğunu ifade eden Rum sözcü, bütün başlıkların müzakereyle alakalı olarak aynı aşamaya ulaşması gerektiğini ve bunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamasında da kayda geçirilmekte olduğunu dile getirdi.

Güvenlik ve garantiler konusundaki görüşlerini ortaya koymak ve “kartlarını açmak” için, müdahil tüm tarafların önümüzdeki günlerde bir çaba içerisinde gireceğini de belirten Hristodulidis, hazırlanacak olan ortak belge konusunda ise, bunun güvenlik ve garantiler başlığında bir mutabakat olmayacağını, ancak Cenevre’de yapılacak olan görüşmeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

PARTİLER

Rum haber kaynakları, Rum siyasi partilerinin, New York’taki görüşmeyle ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaptığı açıklamanın içeriği konusunda farklı yorumlarda bulunduklarını da belirtti.

Habere göre, DİSİ partisi meclis grup sözcüsü Nikos Tornaritis açıklamasında, sürecin devam edebileceği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik bulunduğunu, bununla birlikte bazılarının işine gelen çıkmazın artık olmadığını ifade etti.

Tornaritis, Rum lider Anastasiadis’in New York’ta doğru bir şekilde hareket edip, doğru kararları aldığını da savundu.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da açıklamasında, müzakere olmadan, Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında, partisinin diyaloğun yeniden başlayacak olmasından, aynı zamanda güvenlik ve garantiler başlığının ele alınacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kiprianu, şu an ihtiyaç olan şeyin, bazı şeylerin doğru yola sevk edilmesi için, herkesin birlikte, işbirliğinde bulunması olduğunu dile getirdi.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolos Papadopulos da açıklamasında “çok sorunlu ve korku duyulan bir süreçten” söz etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Cenevre’de yeni bir konferans toplanması için bizzat kendisinin ortaya koyduğu şartları çürütmekle suçlayan Papadopulos, “yapıcı belirsizliklere” de atıfta bulunarak, konferansta ne olacağının ve güvenlik konusunun gerçekten ele alınıp alınmayacağının ise net olmadığını ifade etti.

EDEK partisi de açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir kez daha kendi taahhütlerini çürüttüğünü ve yaptıkları uyarılarını görmezden geldiğini savunarak, Anastasiadis’in bir kez daha kamuoyu önünde verdiği sözleri tutmadığını belirtti.(KIBRIS)