Polis, 14 yıl önce kaybolan genç kadını mezarlıklarda arıyor - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
6 Haziran 2017 - 10 soruda İngiltere genel seçimleri
6 Haziran 2017 - Catherine West Londra Gazete’ye konuştu
6 Haziran 2017 - Kadın Platformu’ndan “Haz Terapisi”
5 Haziran 2017 - Aziziye Camisinden gurbetçi öğrencilere iftar
5 Haziran 2017 - 7. Alevi Festivali’nin ateşi İskoçya’da yakıldı
Home / İngiltere ve Londra / Polis, 14 yıl önce kaybolan genç kadını mezarlıklarda arıyor

Polis, 14 yıl önce kaybolan genç kadını mezarlıklarda arıyor

— 7 Haziran 2017

İngiltere‘de 14 yıl önce kaybolan Natalie Putt’un bulunmasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, polis mezarlıkları tek tek açarak cesetlerde incelemelere başladı.

İngiltere’nin Birmingham kenti yakınlarındaki West Midlands bölgesinde, 14 yıl önce kaybolan Natalie Putt isimli gencin akıbetini araştırıyor. Polis, 14 yıldır kendisinden haber alınamayan Putt’u bulmak için mezarları açarak cesetleri çıkarmaya başladı. Cesetler üzerinde inceleme yürütecek olan polis, bölgenin birkaç gün boyunca ziyaretçilere kapalı olacağını söyledi. İncelemeyi yürüten müfettiş Ian Iliffe, bütün vakaların belli aralıklarla tekrar incelendiğini ve Natalie’nin kaybolmasının cinayet davası olabileceğini gerekçesiyle yeniden çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Geçen yıllar boyunca Natalie’den yana olumlu bir sonuç alınmadığını kaydeden Lliffe, bu zamana kadar banka ile kurulmuş hiç bir finansal temasın ya da sağlık servislerine herhangi bir başvurunun bulunduğunu söyledi. Elde dilen verileri kendilerini Natalie’nin artık yaşamadığı düşüncesine ittiğini söyleyen Lliffe, “Alınan bilgilerin incelenmesinden sonra Upper Gornal’da Duke caddesinin sonunda bulunan mezarlıktaki bazı mezarlarda arama yapmamız için izin verildi. Ayrıca burada bizi araştırma yapmaya iten durumu bilen en az 2 kişi var ve bize araştırmada yardımcı olabilirler. Onların yardımlarını bekliyoruz” dedi. Mezarların yanı sıra açık arazi, nehirler, göller ve ayrıca Wombourne ‘de Natalie’nin atlarını tuttuğu çiftliğe yakın alanlarda da araştırmalar sürüyor.

17 yaşındaki Natalie Eylül 2003’te Dudley yakınlarındaki evinden çıkıp alışverişe gittikten sonra ardından 11 aylık oğlunu bırakarak kayıplara karışmıştı. Bununla birlikte polis ona ne olduğunu bilmemekle beraber Natalie’nin kaybolması ile ilgili sırrı çözecek bir ihbar almış ancak ne olduğunu aydınlatmaya dair herhangi bir delil bulunamamıştı. 2004 yılının Mart ayında olayla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle 18 yaşında bir erkek tutuklanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. (HABERLER.COM)

Haber Okunma Sayısı: 29
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

01 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 848

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close