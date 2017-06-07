Polis, 14 yıl önce kaybolan genç kadını mezarlıklarda arıyor

İngiltere‘de 14 yıl önce kaybolan Natalie Putt’un bulunmasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, polis mezarlıkları tek tek açarak cesetlerde incelemelere başladı.

İngiltere’nin Birmingham kenti yakınlarındaki West Midlands bölgesinde, 14 yıl önce kaybolan Natalie Putt isimli gencin akıbetini araştırıyor. Polis, 14 yıldır kendisinden haber alınamayan Putt’u bulmak için mezarları açarak cesetleri çıkarmaya başladı. Cesetler üzerinde inceleme yürütecek olan polis, bölgenin birkaç gün boyunca ziyaretçilere kapalı olacağını söyledi. İncelemeyi yürüten müfettiş Ian Iliffe, bütün vakaların belli aralıklarla tekrar incelendiğini ve Natalie’nin kaybolmasının cinayet davası olabileceğini gerekçesiyle yeniden çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Geçen yıllar boyunca Natalie’den yana olumlu bir sonuç alınmadığını kaydeden Lliffe, bu zamana kadar banka ile kurulmuş hiç bir finansal temasın ya da sağlık servislerine herhangi bir başvurunun bulunduğunu söyledi. Elde dilen verileri kendilerini Natalie’nin artık yaşamadığı düşüncesine ittiğini söyleyen Lliffe, “Alınan bilgilerin incelenmesinden sonra Upper Gornal’da Duke caddesinin sonunda bulunan mezarlıktaki bazı mezarlarda arama yapmamız için izin verildi. Ayrıca burada bizi araştırma yapmaya iten durumu bilen en az 2 kişi var ve bize araştırmada yardımcı olabilirler. Onların yardımlarını bekliyoruz” dedi. Mezarların yanı sıra açık arazi, nehirler, göller ve ayrıca Wombourne ‘de Natalie’nin atlarını tuttuğu çiftliğe yakın alanlarda da araştırmalar sürüyor.

17 yaşındaki Natalie Eylül 2003’te Dudley yakınlarındaki evinden çıkıp alışverişe gittikten sonra ardından 11 aylık oğlunu bırakarak kayıplara karışmıştı. Bununla birlikte polis ona ne olduğunu bilmemekle beraber Natalie’nin kaybolması ile ilgili sırrı çözecek bir ihbar almış ancak ne olduğunu aydınlatmaya dair herhangi bir delil bulunamamıştı. 2004 yılının Mart ayında olayla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle 18 yaşında bir erkek tutuklanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. (HABERLER.COM)