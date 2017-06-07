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Terör kurbanlarından ikisi Avustralyalı

— 7 Haziran 2017

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, İngiltere‘nin başkentindeki Londra Köprüsü’nde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden ikisinin Avustralyalı olduğunu duyurdu.

Bishop, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamasında, “Avustralya Hükümeti, Londra‘daki terörist saldırıda iki Avustralyalının öldürüldüğünü onaylamaktan çok üzgündür.” ifadesine yer verdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi vermeyen Bishop, medyadan bu zor ve üzücü dönemde saygı beklediklerini belirtti.

Medyada yer alan haberlere göre, saldırıda ölenlerden birinin 28 yaşındaki Güney Avustralyalı hemşire Kirsty Boden olduğu kaydedildi. Diğer kurbanın ise saldırı sırasında Londra Köprüsü’nde arkadaşlarından ayrılan ve olaydan bu yana kendisinden haber alınamayan Queensland eyaletinden 21 yaşındaki Sara Zelenak olmasından endişe ediliyor.

İngiltere’nin başkentindeki Londra Köprüsü’nde 3 Haziran Cumartesi günü yaşanan olayda, bir minibüsün yayaların üzerine sürülmesinin ardından saldırganların araçtan inerek çevredekileri bıçakladığı ve olayda 3’ü saldırgan 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. (HABERLER.COM)

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