Tottenham’da gündüz vakti cinayet

Salı günü saat 18 sularında, polise Tottenham Green Park yakınlarında gençlerin kavga ettiğine dair bir bilgi geldi. Olay yerine gelen polisler, 17 yaşında bir gencin ağır yaralı olduğunu gördüler.

Gence yapılan tüm kurtarma çabalarına rağmen Tynemouth Yolu’nda ki olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayet masası dedektifleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, ölen gencin vücudunun bir çok yerinde bıçak izine rastladılar.

Olay yerine iniş yapan bir hava ambulansı görüldü.

Bir büyükşehir Polisi sözcüsü :

” Polis, ölüm sonrası otopsi yapabilmek için akrabalarına ulaşıp, gerekli izinleri almak için hazırlanıyor.”

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Olay yerinin yakınlarında bulunan Tottenham Green Park’ın bir bölümü polis tarafından kordon altına alındı.

Bu olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin Crimestoppers’a 101 veya 0800 555 111 no’lu telefonlardan polise başvurmaları rica olunur.

Kaynak : ES