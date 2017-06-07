TTFF Veteranlar Yaz Ligi’nde ikinci hafta
— 7 Haziran 2017
Veteranlarda lig ve federasyon kupasını kazanan Türkmenköy O45, Yaz Ligi’nde de iddialı.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) tarafından düzenlenen Veteranlar Yaz Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları geçtiğimiz Pazartesi akşamı oynandı.
New River Sports Centre’daki karşılaşmalar altışar takımın katılımıyla O45 ve O35 kategorilerinde yapılıyor. Maçlarda şu sonuçlar alındı:
O35: Kafkas Gençlik-Diyarbakırspor: 5-5, Gaziantepspor1-Narlı FC: 4-3, Gaziantepspor2-Adana: 1-1
O45: Akdeniz-Yavruvatan: 6-1, Vadili-Yeni Boğaziçi: 0-0, Türkmenköy-Euromed: 2-0
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