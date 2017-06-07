Tüketici harcamalarında büyüme yavaşladı

İngiltere’de tüketici harcamalarında büyüme mayıs ayında yavaşladı.

Barclaycard verilerine göre İngiltere’de Nisan ayında yüzde 5,5 artan tüketici harcamaları Mayıs ayında sadece yüzde 2,8 büyüdü. Bu, Haziran 2016’daki Brexit referandumundan bu yana görülen en düşük büyüme olarak kayıtlara geçti.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre ise Mayıs ayında perakende satışlar sadece yüzde 0,2 arttı. NHisan ayında satışlar Paskalya’nın da etkisiyle yüzde 6,3 büyümüştü.

Karşılaştırılabilir mağazalar dikkate alındığında ise perakende satışlar beklentilere paralel olarak yüzde 0,4 azaldı. (DÜNYA.COM)