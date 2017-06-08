10 pound’a aldığı yüzüğü 650 bin pound’a sattı

Yaklaşık 650 bin pound’a satıldı

Yardım yararına yapılan ve ikinci el eşyalar satılan bir kermes’ten 10 pound’a alınan yüzük, Londra’daki açık artırmada 656 bin 750 pound’a satıldı.

Mücevherin açık arttırma öncesi 350.000 pound’a satılabileceği öngörülürken, Çarşamba günü Sotheby’s’de neredeyse bu fiyat iki katına çıktı.

Sahibi, 1980’lerde Batı Londra’nın Isleworth’teki West Middlesex Hastanesi’nde satın aldığında “olağanüstü boyuttaki” taşın bir kostüm mücevheratı olduğuna inanıyordu. 26 karatlık bir elmas olduğunun farkında değildi. Günlük yaşantısında sokağa çıkarken bile takıyordu.

Yastık şeklinde beyaz elmasın 19. yüzyıldan kaldığı düşünülüyor.

Takı eşyası olarak dünya rekoru elmas küpeler için 57.4 milyon pound olarak biliniyor.

Günlük hayatında sürekli kullanmış

Müzayede evinin Londra kuyumcu departmanı satış müdürü Jessica Wyndham satış öncesi şunları söyledi:

“Sahibi sıradan bir alışveriş sırasında satın almış, günlük olarak kullanıyor, gerçekten yüzük şu anda çok iyi gözüküyor. Hiç bir deformasyona uğramamış.”

Wyndham, yüzüğün sahibinin kimliğini saklı tutarken, zamanında yüzüğün eski bir görünümü olduğu ve elmasın ışıltısına sahip olmadığı için gerçek bir taş olmadığını varsayıldığını belirtti. Nitekim 30 sene sonra Sotheby’de bir kuyumcunun elması görmesi ve yüzüğün aslında ciddi değere sahip olabileceğini söylemesi üzerine gündemlerin değiştiğini açıkladı.

Kaynak : BBC