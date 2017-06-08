Erhun’un peşine Türkiye’den düşen düşene

İngiltere liglerinde futbolu ve attığı gollerle ‘Messi’ lakabıyla anılan Erhun Öztümer’in peşine Türkiye Süper ve PTT 1.Lig kulüpleri düştü.

Londra’da yaşamını sürdüren futbol adamı Necdet Aydın tarafından keşfedilerek yedi yıl önce Türkiye’ye götürülen, Manisaspor ve Sivasspor’da başarılı performans sergilemesine rağmen fiziği nedeniyle gözardı edilen Erhun Öztümer’in peşine şu anda dört kulüp düştü.

100’E YAKIN GOL ATTI

İngiltere’de Dulwich Hamlet, Petereborough ve son olarak da Walsall takımlarında orta sahada oynamasına karşılık 100’e yakın gol kaydeden, taraftarların adeta sevgilisi olan Kıbrıslı Türk futbolcu, Türkiye Süper Ligi takımlarından Konyaspor ve Kasımpaşa’nın radarına girdi.

25 yaşındaki futbolcunun video görüntülerini izleyen ve İngiliz menajeri ile temas kurmaya çalışan bu iki takımın yanısıra Süper Lig şansını play-off maçında kaçıran PTT 1.Lig takımı Eskişehirspor’un da bu transferde iddialı olduğu öğrenildi. Yine PTT 1.Ligi’ne bu yıl yükselen Ankaragücü’nün de Erhun’u renklerine bağlamaya kararlı olduğu ifade edildi.

BONSERVİS FİYATI 500.000 STERLİN

Öte yandan Walsall’un da Erhun için 500.000 sterlin bonservis bedeli açıkladığı kaydedildi. Kıbrıs Türk asıllı futbolcunun şimdilik Türkiye’den gelecek tekliflere sıcak bakmadığı, öncelikle Championship veya Premier League’den gelecek davetleri beklediği öğrenildi. Bu tür transferin gerçekleşmemesi halinde Erhun Öztümer’in, Türkiye’den gelecek tekliflere açık olduğu da sızan bilgiler arasında.

BU SEZON ÜÇ KEZ ÖDÜL ALDI

Başarılı 10 numara bu sezon Walsall forması altında üç kez ödüle layık görüldü.

League One takımında 15 gol kaydeden Öztümer, geçtiğimiz Kasım ve Şubat ayında Sky Bet tarafından verilen ‘Ayın En Güzel Golü’ Ödülünü aldı. Başarılı futbolcunun bu maçlarda rakip filelere 40’ar yarddan attığı goller büyük beğeni kazanırken, Walsall taraftarları da sezon sonunda yapılan ‘Yılın Golü’anketinde Swindon’a attığı golü birinci seçti.