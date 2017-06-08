Herkes 23 saatte 13 ülke gezen çılgın Türk’ü konuşuyor!

DÜNYA rekorlar kitabı Guinness, geçtiğimiz ay kırdığı güçlü bir yolculuk rekoruyla çılgın bir Türk’ü tarihi rekorlar kitabına dahil etti.

Ümit Sabancı ve arkadaşı Stephen James Finch, “13 in 24 World Record” adlı projeleriyle Polonya’dan yola çıkıp, sadece tarifeli toplu taşıma araçlarını kullanarak en kısa sürede en fazla ülkeyi ziyaret etmeyi başardı. Rekortmen ikili Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Almanya, Danimarka, İsveç, Hollanda, Lüksemburg, Belçika ve Fransa olmak üzere 13 ülkeyi 22 saat 55 dakikada geçerek bu alanda dünya rekoru kırdı, Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı.

Londra’da yaşayan Ümit Sabancı (41), projesinin temellerine yön veren hikayesini anlatırken önemli bir deneyimini es geçmiyor. Bir gün gazetede ‘tarifeli toplu taşıma araçlarını kullanarak en kısa sürede en fazla ülkeyi ziyaret etme’ rekorunu 12 ülke ile kıran Adam Leyton’ın hikayesini okuduktan sonra sık sık kendisini “Ben olsam nasıl yapardım” derken buluyor. Sonrasında arkadaşı Stephen James Finch’e (39) çılgın fikrinden bahsediyor ve ikilinin rekora koşan macerası işte tam o an başlıyor.

Ümit Sabancı, yaptığı açıklamalardan birinde rekor macerasının hikayesini şu şekilde dile getiriyor:

“Tatil ve iş amaçlı çok sık seyahat eden birisiyim; seyahat ile ilgili konuları yakından takip etmeye çalışırım. Rekor kıran kişiyi ve haberi daha detaylı araştırdım, inceledikçe yapılış şeklini çok akıllıca buldum. Bir anda kendimi harita üzerinde bu ülkelere bakar ve “Ben olsam nasıl yapardım” diye düşünür buldum. Yıllar içerisinde biriktirdiğim seyahat, organizasyon ve planlama gibi tecrübelerimi kullanabileceğim bir konuydu. Haberi okuyuncaya kadar böyle bir şeyin dünya rekoru olabileceğini bile bilmiyordum.”

“Plana göre, 23 Mayıs gece 01.30’da Polonya sınırında Chalupki’de başladık, 3.7 km gece koşusu ile Çek Cumhuriyeti’nde Bohumin tren istasyonuna ulaşıp Budapeşte’ye giden trene bindik. Sabah 05.36’da Bratislava’da inip belediye otobüsü ile Macaristan sınırına yakın Cunovo köyüne gittik. Saat 06.29’da inip toplamda 2.4 km koşarak Macaristan sınırını geçip, tekrar indiğimiz duraktan otobüse 06.52’de binip Bratislava Aupark’ta inip Einsteinova durağına koşup 07.55’te Viyana havaalanına giden otobüse bindik. Saat 08.35’te Viyana’daydık ve 09.40’ta Zürih uçağına binip 11.00’de Zürih’e indik. Çok kısa bir bağlantı ile Düsseldorf uçağına bindik ve oradan saat 15.00’te Kopenhag uçağına geçtik. 16.40’ta Kopenhag’a indik ve 17.06 trenine binip İsveç’e Hyllie istasyonuna gittik. 17.42 treni ile Kopenhag havaalanına geri dönüp 19.10’daki Amsterdam aktarmalı Lüksemburg uçağına bindik. Lüksemburg’da indiğimizde otobüse binip şehir merkezine tren garına gittik ve 23.22 treni ile Rodange’a gittik. Bu noktadan sonra koşarak önce Belçika sınırını sonra yine koşarak Fransa sınırını geçtik.”

Guy’s and St Thomas Charity vakfına yardım amaçlı başlayan ve rekorlar kitabına giren projeyi daha yakından takip etmek isteyen okuyucularımız, projenin Facebook sayfası “13 in 24 World Record”dan ikilinin macerasına tanık olabilirler.