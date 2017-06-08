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İngiltere bugün sandığa gidiyor

— 8 Haziran 2017

İNGİLTERE’DE halk bugün sandığa gidiyor. Normalde Mayıs 2020’de yapılması planlanan genel seçimler, Başbakan Therasa May’in erken seçim kararı ile 8 Haziran’a alınmıştı. May, İngiltere’de AB ile yürütülen Brexit görüşmelerinde “istikrar ve birliği” sağlamak için erken seçim kararı aldığını belirtmişti.

Ülkedeki parti liderlerinin, genellikle seçimleri “Brexit stratejisi” üzerine kurduğu, “Brexit sonrası İngiltere’nin geleceği” oylanacak yönündeki açıklamalarıyla seçmeni etkilemeye çalıştığı görülüyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta merkezi parlamento Avam Kamarasında yer alan başlıca partiler arasında Başbakan May’in Muhafazakar Partisi, Jeremy Corbyn’in İşçi Partisi, Tim Farron’un liderliğinde Liberal Demokrat Parti, Paul Nutall’ın Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ve Nicola Sturgeon’ın İskoç Ulusal Partisi yer alıyor.

Geçen hafta sonu Londra Köprüsü’nde meydana gelen terör saldırılarının ardından seçim çalışmalarını durduran siyasi partiler, dün itibarıyla yeniden propaganda çalışmalarını yürütmeye başladı.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin sabah 7.00’den itibaren sandık başına gideceği seçimde oy verme işlemi 22.00’de sona erecek. Seçim sonuçlarının 9 Haziran Cuma günü sabaha karşı 2 civarında netleşeceği tahmin ediliyor.

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