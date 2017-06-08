Londra saldırısında ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

Londra polisi, Cumartesi günü London Bridge ve Borough Market’ta düzenlenen saldırı sonrası ismi kayıplar arasında yer alan Fransız vatandaşı Xavier Thomas’ın cesedinin Thames Nehri’nden çıkarıldığını açıkladı. Thomas, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün üstlendiği saldırıda hayatını kaybeden 8. kişi oldu.

45 yaşındaki Fransız vatandaşının cesedi nehrin doğusundaki Limehouse bölgesine yakın bir noktadan çıkarıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ölüm haberini doğruladı.

Xavier Thomas son kez London Bridge üzerinde kız arkadaşı Christine Delcros ile yürürken görülmüştü.

Christine Delcros da saldırının araçla düzenlenen ilk safhasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerde tedavi altında olan 29 kişiden 10’unun durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Xavier Thomas ile birlikte hayatını yitiren sekiz kişiden 7’sinin kimliği belirlenmiş oldu.

Sebastien Belanger isimli bir Fransız şef de bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

36 yaşındaki Belanger’in olay sırasında yakındaki bir barda Şampiyonlar Ligi finalini izlediği açıklandı.

Londra’da çocuk bakıcılığı yapan Avustralyalı Sara Zelanak da saldırıda hayatını kaybetti.

Kimliği belirlenen diğer 4 kişinin Avustralyalı Kirsty Boden, Kanadalı Chrissy Archibald, İngiliz James McMullan ve Fransız Alexandre Pigeard olduğu duyuruldu.

YOUSSEF ZAGHBA, İNGİLTERE’YE GİRİŞTE NEDEN DURDURULMADI?

Londra polisi 22 yaşındaki Fas ve İtalyan asıllı Youssef Zaghba, İngiliz vatandaşı 27 yaşındaki Khuram Butt ve 30 yaşındaki Rachid Redouane’in saldırıyı gerçekleştiren isimler olduğunu açıkladı.

Londra Bridge’de kaldırım üzerindeki yayaların üzerine araç süren saldırganlar ardından Borough Market bölgesinde çevredekileri bıçakladı.

Londra polis teşkilatı ve güvenlik birimleri de halen “ihmal eleştirilerinin” odağında.

Khuram Butt’ın 2 yıldır poliste dosyası bulunduğu ancak “saldırı istihbaratı” bulunmadığı gerekçesiyle hakkında bir işlem yapılmadığı açıklandı.

22 yaşındaki Youssef Zaghba ise İtalya’nın Bologna kentinden İstanbul’a giden bir uçağa binmek üzereyken durdurularak gözaltına alınmıştı.

İSLAMOFOBİK OLAYLARDA ARTIŞ

Telefonundan IŞİD’e ait propaganda videoları çıkan Zaghba, yargılanmamasına karşın adı, Avrupa Birliği veri tabanına, “dikkat edilmesi gereken şahıs” olarak girmişti.

Ancak bu duruma karşın, İngiltere’ye girişinde Zaghba’nın durdurulmadığı belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May olayla ilgili güvenlik birimlerine iç soruşturma başlatma çağrısında bulunmuştu.

Cumartesi gerçekleşen saldırı sonrası Londra genelinde “islamofobik” olaylarda da artış olduğu bildirildi.

Bu şekildeki olayların 2017 ortalamasının günlük 37 olduğu ancak saldırı sonrası Salı günü 54 ırk eksenli nefret suçu işlendiği belirlendi.

Londra’nın ilk Müslüman Belediye Başkanı olan Sadiq Khan yayınladığı mesajla, “ırk eksenli nefret suçlarının polise bildirilmesi” çağrısında bulundu. (BBCTÜRKÇE