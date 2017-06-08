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Londra’da şüpheli araç alarmı

— 8 Haziran 2017

İngiltere‘nin başkenti Londra‘daki ABD Büyükelçiliğinin inşaat halindeki yeni yerleşkesi yanında park edilmiş haldeki sahipsiz araç kontrollü şekilde patlatıldı.
Kentin güneybatısındaki Wandsworth bölgesinde, elçiliğin inşaat halindeki yeni yerleşkesinin yanında kırmızı bir minibüsün durduğu ihbarını alan polis, olay yerine giderek bölgeyi trafiğe kapattı.
Polise çok sayıda ambulans ve itfaiyenin de eşlik ettiği olayda şüpheli araç, bomba imha robotu tarafından yerel saatle 17.37’de (TSİ 19.37) kontrollü şekilde patlatıldı.
Polis, bölgenin kısa sürede tekrar trafiğe açılacağını belirtirken, olayın terör bağlantılı olmadığını bildirdi. ABD’nin Londra Büyükelçiliği çalışanlarının yeni yerleşkeye önümüzdeki ay taşınması öngörülüyor.

Ülkedeki terör saldırılarının ardından İngiliz polisi teyakkuzda bekliyor.
Kullandıkları minibüsle, cumartesi gecesi Thames Nehri üzerindeki Londra Köprüsü’nde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı’nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polistarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganların dışında 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10’u ağır 48 kişi yaralanmıştı. (HABERLER.COM)

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