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LTM, İspanya’dan bir beraberlikle döndü

— 8 Haziran 2017

Londra Türk Masterler (LTM) takımı İspanya’da katıldığı turnuvada bir beraberlik, bir yenilgi aldı.

45 takımın katıldığı ve Villa de Ribadeo kentinde 12.kez düzenlenen Torneo Uluslararası Veteranlar Turnuvası’nda mücadele eden LTM, grubundaki ilk maçında 1-1 berabere kalırken, ikincisini 3-0 kaybedip, elendi.

Başkan Ümit Çıkıkçıoğlu, daha önce de katıldıkları turnuvanın iyi bir deneyim olduğunu kaydetti. Çıkıkçıoğlu, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen bir turnuvaya da katılmak istediklerini belirterek, bu konuda en yakın zamanda karar vereceklerini ifade etti.

 

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LTM takımı, Villa de Ribadeo’daki turnuvada mücadele etti.

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