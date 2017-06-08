Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti’nin olası sandalye sayısı 314

BBC’nin sandık çıkış anketlerine göre, partilerin koltuk sayıları şu şekilde:

Muhafazakar Parti: 314

İşçi Partisi: 266

Liberal Demokrat Parti: 14

İskoç Ulusal Partisi: 34

Bir partinin mecliste çoğunluğa ulaşması için 326 sandalye elde etmesi gerekiyor.

Sandık çıkış anket sonuçlarına göre, İskoç Ulusal Partisi (SNP) Avam Kamarası’nda 22 koltuk kaybetti.

Meclis’te 56 koltuğu olan SNP, anket sonuçlarında 34 koltuğu garantileyebildi.

Sterlin, sandık çıkış anket sonuçlarının açıklanması sonrası düşüşe geçti.

Muhafazakar Parti’nin çoğunluğu sağlayıp sağlayamacağına ilişkin şüpheler sonrası Sterlin 1.5 cent düşerek 1.2792 dolara geriledi.

Geçtiğimiz haftalarda Sterlin, 1.28 dolar ile 1.30 dolar arasında hareket ediyordu.

Sterlin euro karşısında 2 cent düşerek 1.13 euroya geriledi.

Sandık çıkış anketlerine göre 314 koltuğu garantilerse Muhafazakarlar en büyük parti olacak. Ancak çoğunluğu sağlamak için gerekli koltuğa sahip değil. (BBCTÜRKÇE)