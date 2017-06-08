Tottenham cinayeti kurbanın ismi belli oldu

Önceki gün yaşanan Tottenham’da ki cinayet olayı ile ilgili otopsi ve incelemeler sonucunda ölen gencin ismi belli oldu. Osman Sharif ismindeki gencin neden öldürüldüğü ile ilgili soruşturma kapsamlı bir şekilde sürdürülürken, ailesine bilgi verildi.

6 Haziran Salı günü 17:15’de Tottenham Green N15’de Tynemouth yolu üzerindeki kavşak yakınlarında, bir bıçaklama olayı ile 16 yaşında olduğunu belirlenen Osman ismindeki çocuk hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili 19 yaşındaki bir erkek cinayet şüphesiyle tutuklandı ve 8 Haziran (bugün)Perşembe günü Highbury Magistrates Mahkemesi’nde gözaltına alındı. Soruşturma, kapsamlı olarak devam ediyor.

Kaynak : London999, Metropolitan Police