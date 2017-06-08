Trafalgar Meydanı boşaltıldı

İngiltere’de oy verme işlemi sürüyor— 8 Haziran 2017
İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti. Bu sabah başlayan oy verme işlemleri sürüyor.
İngiltere‘nin başkenti Londra‘nın Trafalgar Meydanı’nın boşaltıldığı, bölgeye silahlı polislerin sevk edildiği bildirildi.
ŞÜPHELİ CİSİM BOMBA PANİĞİ YARATTI
Sun gazetesine göre tahliye, bölge yakınlarındaki Duncannon sokağında bulunan şüpheli bir cisim nedeniyle gerçekleştirildi.
İngiliz polisi, meydandaki olayın sakinleştiğini, terör bağlantılı değerlendirilmediğini açıkladı. (HABERLER.COM)
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