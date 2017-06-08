Ware FC ligde kaldı

10 pound’a aldığı yüzüğü 650 bin pound’a sattı— 8 Haziran 2017
Yaklaşık 650 bin pound’a satıldı Yardım yararına yapılan ve ikinci el eşyalar satılan bir kermes’ten 10 pound’a alınan yüzük, Londra’daki açık artırmada 656 bin 750 pound’a satıldı. Mücevherin açık arttırma öncesi 350.000 pound’a satılabileceği öngörülürken, Çarşamba günü Sotheby’s’de neredeyse bu fiyat iki katına çıktı. Sahibi, 1980’lerde Batı Londra’nın Isleworth’teki West Middlesex Hastanesi’nde satın aldığında “olağanüstü boyuttaki” taşın bir…
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