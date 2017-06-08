Ware FC ligde kaldı

Ryman League Division One North grubunda bir gol farkıyla küme düşme hattında kalan Ware FC, müjdeli haberle ligde kaldı.

24 takımlı kümede 51 puanla 22. sırada kalan Ware FC, bazı takımların liglerden çekilmesi sonucu İngiltere Futbol Federasyonu’nun yeni düzenlemesiyle yerinde kaldı.

Menajer Kem Kemal, Ware FC’de son beş maçta görev yaptığını ve bunlardan dördünü kazandıklarına işaret etti. Kem Kemal, şunları söyledi;

“İngiltere’de bu tür düzenlemeler her zaman olur. Sondan üçüncü takım olarak 51 puan almamızın bunda etkisi oldu. Bazı takımlar da kümeden ayrıldı. FA de yaptığı düzenlemede bizi Ryman League’de tutmaya karar verdi. Yeni sezonda aynı kadroyla yola devam eeceğiz ve daha başarılı olacağız.”

Bilindiği Ware FC, Kıbrıslı Türk işadamları Mehmet ve İnanç Elitok tarafından üç sezondan beri yönetiliyordu.