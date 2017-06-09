Başkanların oyunu

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun sezon sonu balosunda güzel görüntüler vardı. Bunlar içinde en ilginci ise hiç şüphesiz iki başkanın pistte oynamalarıydı.

Bu ayın 27’sinde yapılacak Olağan Genel Kurul’da başkanlık için kozlarını paylaşacak şimdiki Başkan Kemal Soyer ile eski Başkanlardan Nazım Çelebi’nin pistteki oyunları büyük alkış alırken, izleyenler “Burada ustalıklarını gösterdiler, bakalım seçimde kim usta onu göreceğiz” demekten kendilerini alıkoyamadılar.

KEMAL SOYER: YAPACAĞIM İŞLER VAR

Başkan Kemal Soyer, tüzük gereği otomatikman aday olduğu Olağan Genel Kurul öncesi görüşlerini açıklarken, “Bir sezon daha başkanlık görevini yapmak istiyorum. Futbolumuz için daha yapacağım işler var. Onları tamamlamak amacındayım” dedi.

SERDAR SARI: DÜŞÜNÜYORUM

Başkanlık adayları arasında adı geçen isimlerden olan Serdar Sarı ise henüz karar vermediğini söyledi. Sarı, “Bu konuda düşünüyorum. Federasyonumuza ne gibi faydalarım olabilir, onları araştırıyorum. Ama şimdilik adaylık için bir karar vermis değilim” dedi.

ÖZNACAR VE GÖZDE ADAY DEĞİL

Federasyon Sekreteri olarak görev yapan Eray Öznacar ise yeni dönemde görev almasının söz konusu olmadığını belirtti. “Futbolumuza ve Federasyonumuza artık hizmet etmeyi düşünmüyorum” derken, Fikstür Sekreteri Mehmet Gözde de 2017-18 döneminde yönetimde yer almayacağını açıkladı.