May’in yerine Boris Johson

İngiliz gazetelerinde May’in seçim yenilgisi— 9 Haziran 2017
İngiliz gazeteleri erken baskılarında sandık çıkış anket sonuçlarını baz alarak Theresa May’in seçim kumarında kaybettiği başlıklarını kullandı.
BuzFeed İngiltere’nin politika editörü Jim Waterson, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Başbakan May’in yerine Muhazakar Partisi’nin lideri olmak için harekete geçtiğine dair kulis bilgilerine dair bir tweet attı:
“Bir Muhazakar Parti milletvekili, Boris Johnson’ın şimdiden harekete geçtiğini, Dışişleri Bakanı’nın liderlikle ilgili birkaç meslektaşının ağzını aradığını söyledi.”(BBCTÜRKÇE)
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