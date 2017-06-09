Corbyn: İngiltere siyasetinin çehresini değiştirdik

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bir açıklama yayımlayarak sonuç ne olursa olsun İngiltere siyasetinin çehresini değiştirdiklerini söyledi:

“Bu kampanya için kapı kapı dolaşan ya da sosyal medyada çalışan bütün üyelerimize ve destekçilerimize; ayrıca bu ülke için gerçekten bir değişim öneren manifestomuz için oy veren herkese teşekkür ediyorum.

Sonuç ne olursa olsun pozitif kampanyamız ile ülke politikalarını daha iyisi adına değiştirdik.”(BBCTÜRKÇE)