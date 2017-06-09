Dumlupınar beklemede

Nigel Farage: Siyasete geri dönebilirim— 9 Haziran 2017
Nigel Farage, eğer Brexit tehlikeye girerse tekrar siyasete dönmekten başka şansı olmadığını söyledi.
Türk Ligi Birinci Küme’nin son şampiyonu Dumlupınar, yeni sezon hazırlıkları için beklemeye geçti.
Sekreter Ozan Beliger, yeni sezon planlamasının Federasyon Genel Kurulu’ndan sonra hazırlanacağını söyledi. Beliger, halen Federasyonda görev yapan eski Yönetim Kurulu üyelerinin takıma geri dönebileceğine de işaret etti. Dumlupınar yöneticisi, yeni yönetimin kesinleşmesini takiben sezon hazırlıkları için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.
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