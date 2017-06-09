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Haringey, Enfield, Hackney ve Islington İşçi Partisini seçti

— 9 Haziran 2017

 

Haringey, Enfield, Islington ve Hackney’de seçim yarışını kazanan parti İşçi Partisi oldu.  İşçi partisinin adayları, Meg Hillier, Diane Abbott, Joan Ryan, Kate Osamor, David Lammy, Catherine West, Jeremy Corbyn, Emily Thornberry seçimleri kazanarak milletvekili seçildiler.

ENFIELD NORTH’DA YARIŞI KAZANAN JOAN RYAN OLDU

Muhafazakar Parti’li Nick de Bois ile 2010 seçimlerinde yarışan ve daha önce kaybeden Ryan, 2017 seçim mücadelesinden zafer ile ayrıldı. Ryan 20.172 oy alırken, muhafazakar parti’den yakın rakibi Nick de Bois 19.086 oy aldı. Böylelikle 1086 oy farkla seçimi kazanmış oldu.

Seçim sonrası Ryan, bir zafer konuşması yapıp seçim kampanyasına destek veren tüm herkese ve özellikle ailesine teşekkür etti. Her zaman mücadele eden ve hakları gözeten bir milletvekili  olacağını dile getiren Ryan şöyle konuştu :

” Son beş yılda, Enfield North’ta çok zor zamanlar geçirdik. Chase Farm hastanesini kurmak için mücadele edecek ve elimden geleni yapacağım. Özellikle Ulusal Sağlık Kurumu ( NHS ) haklarını korumak ve Enfield halkının ihtiyacı olan tüm hizmetleri korumak için mücadele edeceğim. Enfield North’ta yaşayan ailelerinin tüm çocuklarının daha iyi eğitim alabilmeleri için mücadele edeceğim. Daha fazla staj imkanı, düşük üniversite harçları, adil vergi oranları, en kısa süre içerisinde saatlik çalışma ücretini 8 sterlin asgari ücret olarak uygulama, bölgedeki aileler için daha iyi evler ve ilk evlerini alanlara destek için mücadele edeceğim. Zor olacağının farkındayım ama hep birlikte çalışır ve inanırsak, Enfield’de yaşayan ve çalışanlar için daha iyi bir gelecek sağlayabiliriz.”

Joan Ryan

ENFIELD NORTH-  Seçimlere Katılım Oranı  %66

İşçi Parti- Joan Ryan: 20,172

Muhafazakar Parti- Nick de Bois: 19,086

Christian Peoples- Yemi Awowla: 207

Ukip- Deborah Cairns: 4,133

Yeşiller- David Flint: 1,303

Liberal Demokrat Parti- Cara Jenkinson: 1,059

TUSC- Joe Simpson: 177 

Kate Osamor

EDMONTON- Seçimlere Katılım Oranı %63

İşçi Parti- Kate Osamor: 25,388

Muhafazakar Parti- Gönül Daniels: 9,969

Yeşiller- Douglas Coker: 1,358

TUSC- Lewis Peacock: 360

Liberal Demokrat Parti- David Schmitz: 897

Ukip- Neville Watson: 3,366

 David Burrowes

ENFIELD SOUTHGATE- Katılım Oranı %70

Muhafazakar Parti- David Burrowes: 22,624 (2010- 21,928)

İşçi Parti- Bambos Charalambous: 17,871 (2010- 14,302)

Yeşiller- Jean Robertson Molly: 1,690 (2010, aday değişimi var- 632)

Ukip- David Schofield: 2,109 (2010, aday değişimi var- 505)

Liberal Democrat- Paul Smith: 1,518 (2010, aday değişimi var- 6,124)

 Meg Hillier

HACKNEY SOUTH & SHOREDITCH- Katılım Oranı %57

İşçi Parti- Meg Hillier: 30,663

Yeşiller- Charlotte George: 5,519

Bağımsız- Russell Shaw Higgs: 78

Liberal Demokrat Parti- Ben Mathis: 2,136

Ukip- Angus Small: 1,818

Muhafazakar Parti- Jack Tinley: 6,420

Bağımsız- Gordon Shrigley: 28

TUSC- Brian Debus: 302

 Diane Abbott

HACKNEY NORTH- Katılım Oranı %56

İşçi Parti- Diane Abbott: 31,357

Muhafazakar- Amy Gray: 7,349

Yeşiller- Heather Finlay: 7,281

Liberal Demokrat- Simon de Deney: 2,492

Ukip- Keith Fraser: 1,085

 David Lammy

TOTTENHAM- Katılım Oranı %60

İşçi Parti- David Lammy: 28,654

Muhafazakar Parti- Stefan Mrozinski: 5,090

Liberal Demokrat Parti- Turhan Özen: 1,756

Ukip- Tariq Saeed: 1,512

Yeşiller- Dee Searle: 3,931

Tusc- Jenny Sutton: 1,324

 Catherine West

HORNSEY & WOOD GREEN- Katılım Oranı %73

İşçi Parti- Catherine West: 29,417

Liberal Demokrat Parti- Lynne Featherstone: 18,359

Yeşiller- Gordon Peters: 3,146

Ukip- Clive Morrison: 1,271

Muhafazakar Parti- Suhail Rahuja: 5,347

 Jeremy Corbyn

ISLINGTON NORTH 

İşçi Parti- Jeremy Corbyn: 29,659

Muhafazakar Parti- Dr Alex Burghart: 8465

Yeşiller- Caroline Russell:  5,043

Ukip- Greg Clough:  1,971

Liberal Demokrat Parti- Julian Gregory:  3,984

Sosyalist (Britanya)- Bill Martin: 112

Emily Thornberry

ISLINGTON SOUTH & FINSBURY

İşçi Parti- Emily Thornberry: 22,547

Yeşiller- Charlie Kiss:  3,371 Ukip- Pete Muswell:  3,375

Muhafazakar Parti- Dr Mark Lim:  9,839

Liberal Demokrat Parti- Terry Stacy: 4,829

 

Kaynak : BBC , haberler

 

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