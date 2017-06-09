Haringey, Enfield, Hackney ve Islington İşçi Partisini seçti— 9 Haziran 2017
Haringey, Enfield, Islington ve Hackney’de seçim yarışını kazanan parti İşçi Partisi oldu.
Haringey, Enfield, Islington ve Hackney’de seçim yarışını kazanan parti İşçi Partisi oldu. İşçi partisinin adayları, Meg Hillier, Diane Abbott, Joan Ryan, Kate Osamor, David Lammy, Catherine West, Jeremy Corbyn, Emily Thornberry seçimleri kazanarak milletvekili seçildiler.
ENFIELD NORTH’DA YARIŞI KAZANAN JOAN RYAN OLDU
Muhafazakar Parti’li Nick de Bois ile 2010 seçimlerinde yarışan ve daha önce kaybeden Ryan, 2017 seçim mücadelesinden zafer ile ayrıldı. Ryan 20.172 oy alırken, muhafazakar parti’den yakın rakibi Nick de Bois 19.086 oy aldı. Böylelikle 1086 oy farkla seçimi kazanmış oldu.
Seçim sonrası Ryan, bir zafer konuşması yapıp seçim kampanyasına destek veren tüm herkese ve özellikle ailesine teşekkür etti. Her zaman mücadele eden ve hakları gözeten bir milletvekili olacağını dile getiren Ryan şöyle konuştu :
” Son beş yılda, Enfield North’ta çok zor zamanlar geçirdik. Chase Farm hastanesini kurmak için mücadele edecek ve elimden geleni yapacağım. Özellikle Ulusal Sağlık Kurumu ( NHS ) haklarını korumak ve Enfield halkının ihtiyacı olan tüm hizmetleri korumak için mücadele edeceğim. Enfield North’ta yaşayan ailelerinin tüm çocuklarının daha iyi eğitim alabilmeleri için mücadele edeceğim. Daha fazla staj imkanı, düşük üniversite harçları, adil vergi oranları, en kısa süre içerisinde saatlik çalışma ücretini 8 sterlin asgari ücret olarak uygulama, bölgedeki aileler için daha iyi evler ve ilk evlerini alanlara destek için mücadele edeceğim. Zor olacağının farkındayım ama hep birlikte çalışır ve inanırsak, Enfield’de yaşayan ve çalışanlar için daha iyi bir gelecek sağlayabiliriz.”
Joan Ryan
ENFIELD NORTH- Seçimlere Katılım Oranı %66
İşçi Parti- Joan Ryan: 20,172
Muhafazakar Parti- Nick de Bois: 19,086
Christian Peoples- Yemi Awowla: 207
Ukip- Deborah Cairns: 4,133
Yeşiller- David Flint: 1,303
Liberal Demokrat Parti- Cara Jenkinson: 1,059
TUSC- Joe Simpson: 177
Kate Osamor
EDMONTON- Seçimlere Katılım Oranı %63
İşçi Parti- Kate Osamor: 25,388
Muhafazakar Parti- Gönül Daniels: 9,969
Yeşiller- Douglas Coker: 1,358
TUSC- Lewis Peacock: 360
Liberal Demokrat Parti- David Schmitz: 897
Ukip- Neville Watson: 3,366
David Burrowes
ENFIELD SOUTHGATE- Katılım Oranı %70
Muhafazakar Parti- David Burrowes: 22,624 (2010- 21,928)
İşçi Parti- Bambos Charalambous: 17,871 (2010- 14,302)
Yeşiller- Jean Robertson Molly: 1,690 (2010, aday değişimi var- 632)
Ukip- David Schofield: 2,109 (2010, aday değişimi var- 505)
Liberal Democrat- Paul Smith: 1,518 (2010, aday değişimi var- 6,124)
Meg Hillier
HACKNEY SOUTH & SHOREDITCH- Katılım Oranı %57
İşçi Parti- Meg Hillier: 30,663
Yeşiller- Charlotte George: 5,519
Bağımsız- Russell Shaw Higgs: 78
Liberal Demokrat Parti- Ben Mathis: 2,136
Ukip- Angus Small: 1,818
Muhafazakar Parti- Jack Tinley: 6,420
Bağımsız- Gordon Shrigley: 28
TUSC- Brian Debus: 302
Diane Abbott
HACKNEY NORTH- Katılım Oranı %56
İşçi Parti- Diane Abbott: 31,357
Muhafazakar- Amy Gray: 7,349
Yeşiller- Heather Finlay: 7,281
Liberal Demokrat- Simon de Deney: 2,492
Ukip- Keith Fraser: 1,085
David Lammy
TOTTENHAM- Katılım Oranı %60
İşçi Parti- David Lammy: 28,654
Muhafazakar Parti- Stefan Mrozinski: 5,090
Liberal Demokrat Parti- Turhan Özen: 1,756
Ukip- Tariq Saeed: 1,512
Yeşiller- Dee Searle: 3,931
Tusc- Jenny Sutton: 1,324
Catherine West
HORNSEY & WOOD GREEN- Katılım Oranı %73
İşçi Parti- Catherine West: 29,417
Liberal Demokrat Parti- Lynne Featherstone: 18,359
Yeşiller- Gordon Peters: 3,146
Ukip- Clive Morrison: 1,271
Muhafazakar Parti- Suhail Rahuja: 5,347
Jeremy Corbyn
ISLINGTON NORTH
İşçi Parti- Jeremy Corbyn: 29,659
Muhafazakar Parti- Dr Alex Burghart: 8465
Yeşiller- Caroline Russell: 5,043
Ukip- Greg Clough: 1,971
Liberal Demokrat Parti- Julian Gregory: 3,984
Sosyalist (Britanya)- Bill Martin: 112
Emily Thornberry
ISLINGTON SOUTH & FINSBURY
İşçi Parti- Emily Thornberry: 22,547
Yeşiller- Charlie Kiss: 3,371 Ukip- Pete Muswell: 3,375
Muhafazakar Parti- Dr Mark Lim: 9,839
Liberal Demokrat Parti- Terry Stacy: 4,829
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