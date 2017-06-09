İngiliz gazetelerinde May’in seçim yenilgisi

Oy vermeye teşvik için ‘Bakire Seçmenler’ Hareketi— 9 Haziran 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da parlamento binasının önü, bugün “ilk kez oy verecek” seçmenleri teşvik için ilginç bir eyleme sahne oldu.
İngiliz gazeteleri erken baskılarında sandık çıkış anket sonuçlarını baz alarak Theresa May’in seçim kumarında kaybettiği başlıklarını kullandı.
Bazı İngiliz gazeteleri başlıkları şöyle:
Financial Times: Çıkış anketlerine göre May’in seçim kumarı geri tepti
Guardian: May’e sandık çıkış anketi şoku
The Times: May’in büyük kumarı başarısız oldu
Independent: May’in seçim kumarı geri tepti
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